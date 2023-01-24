Банк «Открытие» запустил акцию «180 дней без процентов!»

Экономика 24.01.2023 14:35
0
24.01.2023 14:35
Банк «Открытие» в рамках акции увеличит до 180 календарных дней период без процентов и платежей по кредитной карте «120 дней».
Для участия в акции клиентам необходимо оформить кредитную карту «120 дней» до 19 марта 2023 года включительно. Карта выпускается и обслуживается бесплатно, имеет кредитный лимит до 500 000 рублей. Также держатели карты могут снимать наличные: до 50 тысяч рублей в месяц без комиссии и без процентов и платежей в льготном периоде*.
Акция доступна как для новых, так и для текущих клиентов банка. Оформить карту «120 дней» можно онлайн или в офисе банка.
Заполнение заявки на карту занимает не более 5 минут, а ее одобрение – не более 3 минут.
С полными условиями акции «180 дней без процентов!» и списком всех преимуществ по карте «120 дней» можно ознакомиться на сайте банка.
erid:4CQwVszH9pSWrM9EaWw
Банк Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга лучших программ рефинансирования 2022 года24.01.2023 16:26
Экономика 24.01.2023 16:26
Сбер выдал клиентам в возрасте 18–20 лет ипотеку на 10 млрд рублей в 2022 году24.01.2023 13:36
Экономика 24.01.2023 13:36
Клиенты группы «Открытие» заработали 18% по стратегии «Облигационная»24.01.2023 13:29
Экономика 24.01.2023 13:29
В 2022 году «Росгосстрах» в каждый рабочий день возмещал клиентам более 7,7 млн рублей за поврежденное жилье и имущество24.01.2023 12:51
Экономика 24.01.2023 12:51
ВТБ: в 2023 году до половины новых автомобилей в России будет продано в кредит24.01.2023 11:57
Экономика 24.01.2023 11:57
ЦБ: инфляцию в Волгоградской области разогнал рост тарифов ЖКХ24.01.2023 09:46
Экономика 24.01.2023 09:46
Банк «Открытие» и ООО «МАЗ-РУС» запустили совместную программу финансирования склада23.01.2023 15:52
Экономика 23.01.2023 15:52
ВТБ: доля валютных вкладов достигла минимальных значений23.01.2023 15:49
Экономика 23.01.2023 15:49
Сбер проведет самое масштабное тестирование клиентами платёжного стикера23.01.2023 14:33
Экономика 23.01.2023 14:33
«Россети Юг» провели капитальный ремонт воздушной линии, питающей хутор Волгоградской области23.01.2023 12:28
Экономика 23.01.2023 12:28
Банк «Открытие» увеличил доходность по вкладу «Надежный» до 9,5% годовых23.01.2023 11:56
Экономика 23.01.2023 11:56
На «Красном Октябре» после ремонта открылась новая столовая23.01.2023 11:09
Экономика 23.01.2023 11:09
ВТЗ представит Россию в конкурсе на соискание премии СНГ за достижения в области качества23.01.2023 10:52
Экономика 23.01.2023 10:52
ВТБ Лизинг передал самосвалы для строительства объездной дороги вокруг Волгограда23.01.2023 10:37
Экономика 23.01.2023 10:37
В Волгоградской области в 2023 году заново оценят 1,9 млн объектов недвижимости20.01.2023 18:03
Экономика 20.01.2023 18:03