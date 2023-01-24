Клиенты группы «Открытие» заработали 18% по стратегии «Облигационная»

Экономика 24.01.2023 13:29
0
24.01.2023 13:29
Клиенты УК «Открытие» (группа банка «Открытие», входящего в группу ВТБ) получили купонный доход в размере 18% по стратегии доверительного управления «Облигационная». Общий объем выплат превысил 57 млн рублей.
Выплата купона стала возможна благодаря росту цен базовых активов, входящих в корзину стратегии: «Johnson & Johnson», «McDonald’s», «Unilever», «Kelogg», «Kraft Heinz Co».
Согласно инвестиционной идее, в случае роста акций от их уровня, который был зафиксирован на момент запуска стратегии, клиентам выплачивается купон в размере 9% годовых. Так как выплата была осуществлена сразу за 2 года, более 600 клиентов получили доходность 18%.
Евгений Горбунов, начальник управления продуктов, маркетинга и технологий УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):
— Для нас важно, что даже в такой непростой момент на рынке инвесторы продолжают получать ожидаемый доход по нашим стратегиям. Это еще раз подтверждает высокий уровень экспертизы команды «Открытие Инвестиции» и грамотность выбранной инвестидеи. Символично, что стратегия, ориентированная на рост компаний потребительского сектора, показала результат именно под Новый год. Это добавило праздничного настроения нашим клиентам.
Банк Уралсиб предлагает бизнесу в аренду онлайн-кассу со встроенным терминалом эквайринга27.09.2023 15:52
Экономика 27.09.2023 15:52
«Может, у нас такая инфляция?»: в Волгоградской области куры подорожали за 2023 год на 30%27.09.2023 14:42
Экономика 27.09.2023 14:42
Замминистра энергетики РФ Сорокин тет-а-тет расскажет депутатам ГД о ценах на ГСМ27.09.2023 12:09
Экономика 27.09.2023 12:09
Власти Волгограда ищут перевозчика на 6 автобусных маршрутов за 11 миллиардов27.09.2023 11:23
Экономика 27.09.2023 11:23
Новый СПГ-комплекс для заправки волгоградских автобусов готовят к запуску27.09.2023 10:21
Экономика 27.09.2023 10:21
Сотрудники Волгоградского НПЗ ЛУКОЙЛа проходят обучение с помощью VR-тренажеров27.09.2023 09:01
Экономика 27.09.2023 09:01
«Красный Октябрь» модернизирует освещение в цехах26.09.2023 14:11
Экономика 26.09.2023 14:11
Банк Уралсиб вошел в топ-10 лучших автокредитов на подержанные автомобили26.09.2023 12:22
Экономика 26.09.2023 12:22
На лом? Волгоградский судостроительный завод продали через агента москвичам25.09.2023 15:06
Экономика 25.09.2023 15:06
В Волгоградской области на треть сократили долги по зарплате25.09.2023 08:23
Экономика 25.09.2023 08:23
Росстат: доходы жителей Волгоградской области выросли до 30978 рублей24.09.2023 15:25
Экономика 24.09.2023 15:25
Тарифы ЖКХ в Волгоградской области могут вырасти на 9,8% с лета 2024 года23.09.2023 09:45
Экономика 23.09.2023 09:45
«С нефтебазы – по 77, на АЗС – 80»: волгоградские фермеры опасаются разорения из-за цен на солярку21.09.2023 19:18
Экономика 21.09.2023 19:18
Есть ли предел? В Волгоградской области безудержно дорожает бензин21.09.2023 14:27
Экономика 21.09.2023 14:27
В Волгограде на 11% подорожали билеты на самолеты21.09.2023 11:45
Экономика 21.09.2023 11:45