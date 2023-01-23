Банк «Открытие» и ООО «МАЗ-РУС» запустили совместную программу финансирования склада

Экономика 23.01.2023 15:52
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23.01.2023 15:52
«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») стал ключевым финансовым партнером ОАО «МАЗ-РУС» (МАЗ). В рамках сотрудничества запущена программа «Финансирование склада» для дилерской сети автопроизводителя.
По условиям программы банк «Открытие» приобретает права требования у автопроизводителя к его официальным дилерам, а «МАЗ» предоставляет дилерам отсрочку платежа на предоставляемые транспортные средства под залог приобретаемой автотехники. При этом постановка и снятие залога проводится за один рабочий день.
Для дилерских центров в рамках финансирования склада предусмотрена только ежемесячная выплата процентов, а оплата основного долга – в конце срока. Срок финансирования — до полугода, лимит устанавливается на основе потребностей конкретного дилера, в зависимости от плана продаж и финансового состояния дилера. Также возможно досрочное погашение в размере полного объема кредита в любой момент времени до истечения даты финансирования. Среди дополнительных преимуществ программы - отсутствие обязательства страховать склад и предоставлять банковскую гарантию.
— Банк «Открытие» активно финансирует сегмент грузового транспорта и LCV, который в последнее время демонстрирует уверенный рост. Партнерство с одной из самых популярных марок на рынке – компанией «МАЗ» даст дополнительные возможности для развития в условиях ухода с российского рынка основных иностранных производителей грузовых автомобилей, — отметила Анна Гордеева, директор департамента корпоративного бизнеса «Открытие Авто».
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