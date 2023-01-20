Бизнес с цифрой: «Ростелеком» обеспечил интернетом салоны «Дом оптики» в Волгограде

Телеком 20.01.2023 16:50
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20.01.2023 16:50
«Ростелеком» обеспечил интернетом сеть салонов «Дом оптики» в Волгограде. Технические специалисты компании подключили к сети семь салонов торговой организации. Вскоре телекоммуникационная инфраструктура охватит все объекты компании в регионе.
«Интернет для бизнеса» обеспечивает высокую скорость доступа к сети и надежное качество интернет-связи. У клиента есть возможность одновременно пользоваться облачными сервисами, корпоративной почтой, CRM-системами, передавать большой объем информации. В услугу входит защита канала связи перегрузок и DDоS-атак.
— При реализации проектов наши специалисты тщательно изучают задачи, которые надо решить потребителю. Гибкая тарифная политика компании позволяет учесть все пожелания и предложить эффективные решения с оптимальными затратами. Надежная сетевая инфраструктура востребована у бизнеса Волгоградской области, потому что она обеспечивает стабильную связь и возможность подключения современных цифровых сервисов, — отметил Федор Абрамов, директор по работе с государственным и корпоративным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
— «Дом оптики» развивает свою сеть с 2000 года. Наши салоны находятся в Волгограде и Волжском, поэтому для обеспечения внутренних рабочих процессов важно иметь стабильную связь от надежного партнера. Для решения этих задач мы выбрали «Ростелеком» и не ошиблись. В дальнейшем планируем расширять сотрудничество и организовать в помещениях салонов видеонаблюдение, — поделился основатель «Дома оптики» Юрий Пархоц.
«Видеонаблюдение для бизнеса» – облачный сервис «Ростелекома», который не требует сетевой инфраструктуры. Цифровые камеры фиксируют происходящее круглосуточно и передают видеопоток в защищенное облачное хранилище, где он хранится до 30 дней. Архивные записи в реальном времени можно просматривать везде, где есть доступ в интернет, и с любого устройства. Цифровое решение национального провайдера может быть полезно бизнесу для контроля имущества, эффективности использования рабочего времени, мониторинга качества обслуживания клиентов и других целей.
В настоящее время в Волгоградской области уже более 15 тысяч частных компаний и государственных учреждений выбрали «Ростелеком» в качестве цифрового партнера. Сервис «Видеонаблюдение для бизнеса» от «Ростелекома» подключили более 200 предприятий и организаций региона.
Узнать о предложениях «Ростелекома» для бизнеса можно на сайте или по телефону 8 800 2003000.
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