Турпоток в Волгоград на новогодние праздники вырос на 36%

Общество 20.01.2023 09:41
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20.01.2023 09:41
Новогодние и рождественские каникулы в Волгоградской области провели 24 тысячи туристов. Как сообщили в обладминистрации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число гостей региона в первые дни января выросло на 36%.
В областном комитете экономической политики и развития выяснили, что в основном туристы посещали в Волгограде достопримечательности, посвященные героическому прошлому города. Гости приезжали в город преимущественно из Москвы поездами.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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