Турпоток в Волгоград на новогодние праздники вырос на 36%









Новогодние и рождественские каникулы в Волгоградской области провели 24 тысячи туристов. Как сообщили в обладминистрации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число гостей региона в первые дни января выросло на 36%.

В областном комитете экономической политики и развития выяснили, что в основном туристы посещали в Волгограде достопримечательности, посвященные героическому прошлому города. Гости приезжали в город преимущественно из Москвы поездами.

Фото из архива ИА «Высота 102»