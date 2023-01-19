Экономика

УК «Открытие»: «Рекордные дивиденды «Лукойла» и «Газпрома» позволили утроить промежуточный доход по фонду с регулярными выплатами»

Экономика 19.01.2023 17:56
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19.01.2023 17:56


Инвесторы фонда «Открытие – Сбалансированный рантье» получили промежуточную выплату дивидендов и купонов на банковский счет, размер которой в 3 раза превысил результат предыдущего квартала. Общий объем выплат составил более 87 млн рублей. Это стало возможным благодаря грамотным решениям портфельных управляющих УК «Открытие» (входит в группу банка «Открытие»), сделавшим ставку на дивидендные акции нефтегазовой отрасли.
Наибольшее влияние на размер промежуточного дохода по фонду за период (16.10-15.01.) оказал «Лукойл», так как компания выплатила финальные дивиденды по итогам 2021 года и частично – за 2022 год. Управляющие УК «Открытие» заранее видели дивидендный потенциал «Лукойла» и были уверены, что дивиденды будут выплачены. Поэтому существенная часть средств фонда была инвестирована в бумаги именно этой компании, что в результате позитивно сказалось на объеме выплат.
Также существенный вклад в итоговый результат внесли рекордные дивиденды «Газпрома» и «Татнефти» (за первое полугодие 2022 года). В портфеле фонда акции этих компаний находятся на втором и третьем местах по объему вложений, что также позволило увеличить промежуточный доход клиентов.
Таким образом, более 4700 инвесторов фонда «Открытие – Сбалансированный рантье» получили доход в размере 3,2% от стоимости пая за квартал, а общий объем выплат превысил 87 млн рублей. Важно понимать, что это не весь доход, который могут получить клиенты, ведь в нем не учитывается изменение рыночной стоимости активов, входящих в состав фонда. 
Как и в первом квартале, доход всем клиентам был направлен всего через 2 рабочих дня после того, как был подведен итог по общей сумме выплат.
Виталий Исаков, директор по инвестициям УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):
Мы были уверены, что, несмотря на непростую ситуацию на рынке, практика дивидендных выплат нефтегазовых компаний сохранится, так как мировая экономика не сможет отказаться от экспорта их продукции. Поэтому мы увеличили позиции в этих бумагах и оказались правы: крупнейшие представители отрасли – «Лукойл», «Газпром» и «Татнефть» – за последние три месяца выплатили рекордный объем дивидендов, что позволило максимизировать промежуточный доход инвесторов фонда «Открытие – Сбалансированный рантье».
Фонд «Открытие – Сбалансированный рантье» – один из первых фондов на российском рынке, который позволяет получать регулярный доход за счет купонов и дивидендов. Следующая выплата будет произведена после 15 апреля 2023 года. Узнать подробности и инвестировать в фонд можно прямо сейчас по ссылке.

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