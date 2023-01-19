УК «Открытие»: «Рекордные дивиденды «Лукойла» и «Газпрома» позволили утроить промежуточный доход по фонду с регулярными выплатами»
Экономика 19.01.2023 17:56
0
19.01.2023 17:56
Инвесторы фонда «Открытие – Сбалансированный рантье» получили промежуточную выплату дивидендов и купонов на банковский счет, размер которой в 3 раза превысил результат предыдущего квартала. Общий объем выплат составил более 87 млн рублей. Это стало возможным благодаря грамотным решениям портфельных управляющих УК «Открытие» (входит в группу банка «Открытие»), сделавшим ставку на дивидендные акции нефтегазовой отрасли.
Наибольшее влияние на размер промежуточного дохода по фонду за период (16.10-15.01.) оказал «Лукойл», так как компания выплатила финальные дивиденды по итогам 2021 года и частично – за 2022 год. Управляющие УК «Открытие» заранее видели дивидендный потенциал «Лукойла» и были уверены, что дивиденды будут выплачены. Поэтому существенная часть средств фонда была инвестирована в бумаги именно этой компании, что в результате позитивно сказалось на объеме выплат.
Также существенный вклад в итоговый результат внесли рекордные дивиденды «Газпрома» и «Татнефти» (за первое полугодие 2022 года). В портфеле фонда акции этих компаний находятся на втором и третьем местах по объему вложений, что также позволило увеличить промежуточный доход клиентов.
Таким образом, более 4700 инвесторов фонда «Открытие – Сбалансированный рантье» получили доход в размере 3,2% от стоимости пая за квартал, а общий объем выплат превысил 87 млн рублей. Важно понимать, что это не весь доход, который могут получить клиенты, ведь в нем не учитывается изменение рыночной стоимости активов, входящих в состав фонда.
Как и в первом квартале, доход всем клиентам был направлен всего через 2 рабочих дня после того, как был подведен итог по общей сумме выплат.
Виталий Исаков, директор по инвестициям УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):
– Мы были уверены, что, несмотря на непростую ситуацию на рынке, практика дивидендных выплат нефтегазовых компаний сохранится, так как мировая экономика не сможет отказаться от экспорта их продукции. Поэтому мы увеличили позиции в этих бумагах и оказались правы: крупнейшие представители отрасли – «Лукойл», «Газпром» и «Татнефть» – за последние три месяца выплатили рекордный объем дивидендов, что позволило максимизировать промежуточный доход инвесторов фонда «Открытие – Сбалансированный рантье».
Фонд «Открытие – Сбалансированный рантье» – один из первых фондов на российском рынке, который позволяет получать регулярный доход за счет купонов и дивидендов. Следующая выплата будет произведена после 15 апреля 2023 года. Узнать подробности и инвестировать в фонд можно прямо сейчас по ссылке.
erid:4CQwVszH9pSWrEbi5UY
«Юриспруденция» и «лечебное дело» – специальности, на которые чаще всего берут образовательные кредиты Сбера в Поволжье19.01.2023 15:42
Экономика 19.01.2023 15:42
Росстат: в Волгоградской области подорожали бензин АИ-98 и дизтопливо19.01.2023 15:40
Экономика 19.01.2023 15:40
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших кредитных карт с большим льготным периодом19.01.2023 14:23
Экономика 19.01.2023 14:23
От волгоградских налогоплательщиков ждут отчетности до 25 января19.01.2023 11:06
Экономика 19.01.2023 11:06
Россияне оформили льготную ипотеку в Сбере на рекордные 1 трлн рублей19.01.2023 11:00
Экономика 19.01.2023 11:00
Сбер исследовал, как российское сельское хозяйство влияет на климат, а климат — на сельское хозяйство19.01.2023 10:53
Экономика 19.01.2023 10:53
«Росгосстрах» обеспечит полисами ДМС сотрудников трубного завода в Волгоградской области19.01.2023 10:09
Экономика 19.01.2023 10:09
ВТБ запускает цифровой банк в Телеграме19.01.2023 09:49
Экономика 19.01.2023 09:49
ВТБ сохранил 100 га леса с помощью безбумажных технологий18.01.2023 14:13
Экономика 18.01.2023 14:13
Сбербанк начинает работать в Крыму18.01.2023 13:09
Экономика 18.01.2023 13:09
Банк «Открытие» повысил ставки по долгосрочным вкладам18.01.2023 12:49
Экономика 18.01.2023 12:49
Кредиты на образование от Сбера в Поволжье чаще берут женщины до 25 лет18.01.2023 12:20
Экономика 18.01.2023 12:20
Банк «Открытие» начал использовать для связи с клиентами короткий номер 80018.01.2023 09:44
Экономика 18.01.2023 09:44
«Открытие Авто»: больше половины из топ-20 популярных автомобилей с пробегом подешевели за год17.01.2023 13:43
Экономика 17.01.2023 13:43
В Волгограде назвали самые высокооплачиваемые вакансии17.01.2023 10:55
Экономика 17.01.2023 10:55