Телеком 19.01.2023 17:37
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19.01.2023 17:37
Оператор делится результатами независимого пульс-опроса вовлеченности персонала, который провела компания Axes Management в 2022 году. В исследовании участвовали 97% сотрудников оператора. Уровень вовлеченности составил 90%, и по этому показателю Tele2 на 8 п. п. опередила лучшие российские компании и на 7 п. п. – лучших работодателей мира.
Партнером Tele2 по исследованию стала крупная консалтинговая компания AxesManagement, которая специализируется на работе с вовлеченностью, количественных и качественных исследованиях персонала, оценке и HR-аналитике. Ключевой особенностью подхода агентства является ориентация на объективные количественные показатели с использованием передовых международных методик и бенчмаркинга.
Индекс вовлеченности сотрудников Tele2 по итогам 2022 года составил 90%. Это на 3 п.п. выше, чем результаты Tele2 в 2021 году, и на 7 п.п. выше внешнего бенчмарка по уровню вовлеченности среди лучших мировых работодателей за 2022 год. Данный показатель характеризует уровень мотивации сотрудников и их готовность делать больше ожидаемого, выполнять свою работу как можно лучше, что напрямую влияет на финансовые результаты бизнеса. Индекс благополучия и индекс карьерного развития в Tele2 также выросли по сравнению с прошлым годом и составили 85% (+4 п.п. к 2021) и 83% (+1 п.п. к 2021) соответственно.
В прошлом году в Tele2 впервые внедрили в исследование вовлеченности новый индекс готовности учиться новому и применять это в работе (Learning Agility). Показатель оценивает усилия компании и ее руководителей в сфере создания возможностей для обучения и профессионального развития, а также усилия самих сотрудников по реализации этих возможностей. По итогам исследования команда Tele2 высоко оценила этот показатель – он достиг уровня в 88%.
Елена Иванова, заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Tele2:
— За те 7 лет, что мы измеряем вовлеченность в Tele2 как федеральной компании, мы добились прекрасных результатов. Для нас это и повод для гордости, и ответственность, и мотивация работать еще лучше, чтобы удерживать эту высокую планку в будущем. Мотивированная команда напрямую влияет на производительность труда, на бизнес-результаты и их устойчивость. Мы знаем это, поэтому ежегодно проводим исследования, после чего вырабатываем план действий по повышению вовлеченности по подразделениям и в целом по компании.
Важную часть этой комплексной работы составляет забота о сотрудниках. Обеспечение социального пакета и его расширение, персонализация льгот, прозрачность в создании гибкой компенсационной структуры, обеспечение дополнительной психологической, юридической поддержкой – все это особенно актуально во времена сильных внешних изменений. Высокий индекс вовлеченности в Tele2 говорит о том, что наши усилия заметны и важны для команды. Быть лучшим работодателем – наша стратегическая задача, и мы продолжаем ей следовать.
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