Телеком 19.01.2023 17:37
0
19.01.2023 17:37
Оператор делится результатами независимого пульс-опроса вовлеченности персонала, который провела компания Axes Management в 2022 году. В исследовании участвовали 97% сотрудников оператора. Уровень вовлеченности составил 90%, и по этому показателю Tele2 на 8 п. п. опередила лучшие российские компании и на 7 п. п. – лучших работодателей мира.div style="height: 12px;">
Партнером Tele2 по исследованию стала крупная консалтинговая компания AxesManagement, которая специализируется на работе с вовлеченностью, количественных и качественных исследованиях персонала, оценке и HR-аналитике. Ключевой особенностью подхода агентства является ориентация на объективные количественные показатели с использованием передовых международных методик и бенчмаркинга.div style="height: 12px;">
Индекс вовлеченности сотрудников Tele2 по итогам 2022 года составил 90%. Это на 3 п.п. выше, чем результаты Tele2 в 2021 году, и на 7 п.п. выше внешнего бенчмарка по уровню вовлеченности среди лучших мировых работодателей за 2022 год. Данный показатель характеризует уровень мотивации сотрудников и их готовность делать больше ожидаемого, выполнять свою работу как можно лучше, что напрямую влияет на финансовые результаты бизнеса. Индекс благополучия и индекс карьерного развития в Tele2 также выросли по сравнению с прошлым годом и составили 85% (+4 п.п. к 2021) и 83% (+1 п.п. к 2021) соответственно.div style="height: 12px;">
В прошлом году в Tele2 впервые внедрили в исследование вовлеченности новый индекс готовности учиться новому и применять это в работе (Learning Agility). Показатель оценивает усилия компании и ее руководителей в сфере создания возможностей для обучения и профессионального развития, а также усилия самих сотрудников по реализации этих возможностей. По итогам исследования команда Tele2 высоко оценила этот показатель – он достиг уровня в 88%.div style="height: 12px;">
Елена Иванова, заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Tele2:div style="height: 12px;">
— За те 7 лет, что мы измеряем вовлеченность в Tele2 как федеральной компании, мы добились прекрасных результатов. Для нас это и повод для гордости, и ответственность, и мотивация работать еще лучше, чтобы удерживать эту высокую планку в будущем. Мотивированная команда напрямую влияет на производительность труда, на бизнес-результаты и их устойчивость. Мы знаем это, поэтому ежегодно проводим исследования, после чего вырабатываем план действий по повышению вовлеченности по подразделениям и в целом по компании.div style="height: 12px;">
Важную часть этой комплексной работы составляет забота о сотрудниках. Обеспечение социального пакета и его расширение, персонализация льгот, прозрачность в создании гибкой компенсационной структуры, обеспечение дополнительной психологической, юридической поддержкой – все это особенно актуально во времена сильных внешних изменений. Высокий индекс вовлеченности в Tele2 говорит о том, что наши усилия заметны и важны для команды. Быть лучшим работодателем – наша стратегическая задача, и мы продолжаем ей следовать.
Реклама. ООО «Т2 Мобайл»
erid:4CQwVszH9pSWrEVnoAA
МТС вошла в десятку лучших ИТ-работодателей России по версии площадки Хабр Карьера19.01.2023 15:36
Телеком 19.01.2023 15:36
Искусственный интеллект — трижды чемпион мира: «Ростелеком» представил тренды цифровизации18.01.2023 14:37
Телеком 18.01.2023 14:37
Кинопортрет 2022 года: самые популярные фильмы и сериалы в видеосервисе Wink18.01.2023 12:44
Телеком 18.01.2023 12:44
Мессенджеры вместо звонков: россияне выбирали для новогодних поздравлений онлайн-каналы16.01.2023 16:08
Телеком 16.01.2023 16:08
Новогодние видео и фото: волгоградцы активнее, чем в прошлом году, поздравляли родных онлайн12.01.2023 17:10
Телеком 12.01.2023 17:10
Волгоградцы провели праздники дома11.01.2023 16:41
Телеком 11.01.2023 16:41
Wink, «Ёлки» и «Оливье»: итоги новогодних просмотров10.01.2023 14:27
Телеком 10.01.2023 14:27
Wink: вышел тизерный ролик сериала «Фишер» с Иваном Янковским и Сашей Бортич09.01.2023 14:24
Телеком 09.01.2023 14:24
Что Tele2 предложила клиентам в 2022 году29.12.2022 13:37
Телеком 29.12.2022 13:37
Волгоградцы с особенностями здоровья смогут бесплатно обучится востребованной ИТ-профессии29.12.2022 13:18
Телеком 29.12.2022 13:18
Волгоградских школьников приглашают в новогодний онлайн-кэмп с блогерами и артистами28.12.2022 14:47
Телеком 28.12.2022 14:47
Wink представляет кинорецепт оливье: комедии, сказки, драмы и концерты на все каникулы27.12.2022 15:25
Телеком 27.12.2022 15:25
В Волгограде мужчины поздравят с Новым годом с помощью видеозвонка – исследование билайн26.12.2022 14:56
Телеком 26.12.2022 14:56
Чудеса есть!: «ЛитРес» и «Ростелеком» провели предновогодний опрос читателей26.12.2022 13:12
Телеком 26.12.2022 13:12
МегаФон обеспечил связью инновационный комплекс «Лахта Центр»26.12.2022 11:25
Телеком 26.12.2022 11:25