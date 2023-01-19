Подборка сайтов английского для начинающих

Полезно знать 19.01.2023 15:44
0
19.01.2023 15:44
Учить английский самостоятельно онлайн становится всё более и более популярным способом заговорить на иностранном языке! Благодаря интернету, появилось множество ресурсов в открытом доступе, грамотно используя которые можно избежать неловких групповых занятий и дорогостоящих репетиторов.
В этой статье рассмотрим ТОП-5 сайтов английского для начинающих.
1 место – площадка Bristroenglish.com
Заслуженное первое место занимает русскоязычный сайт одного из преподавателей английского языка – Оксаны Долинка! Сотни видео и аудио уроков, а также раздел «советы» с пояснениями к отдельным грамматическим темам и не только. Оксана – педагог с 10-летним стажем, сертифицированный Кембриджем. У нее также есть замечательный канал на YouTube, где уже более 1 миллиона подписчиков. Там вы найдете увлекательные видеоуроки на все-все темы.
У Оксаны собственная методика преподавания, которую она использует в своих учебных программах. Для тех же, кто предпочитает более структурированную информацию, можно приобрести курс видео и аудио уроков «Английский за 4 недели 2 в 1». Разделение по темам поможет лучше ориентироваться и быстро находить то, что вас интересует. Ресурс даёт качественную информацию как в академической, так и в развлекательной форме. Пожалуй, это идеальный вариант для начинающих с нуля.
2 место – BBC Learning English
Хороший вариант для тех, кто предпочитает четкий план занятий, пронумерованные видео уроки, задания для отработки разных аспектов языка. Единственная проблема данного ресурса - отсутствие перевода на русский язык. Чтобы сориентироваться здесь, понадобится помощь переводчика.
3 место – Cambridge English
Здесь хорошо структурирован поиск заданий: вы выбираете те аспекты языка, которые хотите изучать или практиковать, обозначаете свой уровень и наслаждаетесь подборкой заданий! 4 место – сайт British Council
Большое количество заданий по самым разным навыкам языка: чтение, говорение, аудирование и грамматика. Аспекты языка удобно разделены на уровни.
5 место – портал VOA Learning English
Структурно сайт поделен удобно на три уровня: начинающие, продолжающие и продвинутые ученики. Хороший вариант для тех, кто не любит скучную грамматику, зубрежку и длинные тексты. Мы со своей стороны рекомендуем начать именно с крутого сайта BistroEnglish.com, он отлично подойдет новичкам. Дерзайте и помните, что выучить английский может каждый!
Реклама. ИП Кристофер О.Н.
Курсы 3D-моделирования: как получить популярную профессию04.09.2023 10:40
Полезно знать 04.09.2023 10:40
От преждевременного старения до рака кожи: врач объяснила, чем опасен экстремальный загар20.08.2023 19:45
Полезно знать 20.08.2023 19:45
Оптимизация грузоподъемных работ: выбираем электрическую таль16.08.2023 13:01
Полезно знать 16.08.2023 13:01
erid:4CQwVszH9pUkKBgBHMh Среди грузоподъемной техники, используемой в складских помещениях, на производственных предприятиях или стройплощадках особого внимания заслуживают электрические тали. Это электродвигатели, оснащенные стальными тросами, которые используются для подъема и перемещения грузов различного...
«Люди отдают им сотни тысяч»: банкир раскрыла популярные схемы мошенников12.08.2023 12:55
Полезно знать 12.08.2023 12:55
«Ребенок должен висеть на груди»: врач рассказала о «немолочных» женщинах и вредных сосках09.08.2023 18:51
Полезно знать 09.08.2023 18:51
Нитраты есть? А если найдём? Проверяем, насколько безопасны волгоградские арбузы05.08.2023 19:09
Полезно знать 05.08.2023 19:09
Деньги улетят вместо меня? Разбираемся, что делать при опоздании на самолет или поезд31.07.2023 14:21
Полезно знать 31.07.2023 14:21
«Почти 80% катастроф можно предотвратить»: врач рассказала, что нужно знать об инсульте для спасения жизни26.07.2023 14:05
Полезно знать 26.07.2023 14:05
Про квалификацию: как получить удостоверение водителя вилочного погрузчика22.07.2023 13:32
Полезно знать 22.07.2023 13:32
Александра Рустиченко отвечает на популярные вопросы о переезде за рубеж19.07.2023 09:29
Полезно знать 19.07.2023 09:29
Восстановление деревянных поверхностей: масло, которое придает новую жизнь14.07.2023 10:06
Полезно знать 14.07.2023 10:06
Всё о дуговой сварке03.07.2023 10:06
Полезно знать 03.07.2023 10:06
«7-я Гвардейская». Что скрывается за названием улицы в центре Волгограда28.06.2023 19:13
Полезно знать 28.06.2023 19:13
От «кишечки» до сильных укусов: что положить в аптечку для путешествий с детьми10.06.2023 11:29
Полезно знать 10.06.2023 11:29
В чем секрет популярности ЖК Damac Bay и другой недвижимости в Dubai Harbour08.06.2023 08:52
Полезно знать 08.06.2023 08:52