Подборка сайтов английского для начинающих

Полезно знать 19.01.2023 15:44
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19.01.2023 15:44
Учить английский самостоятельно онлайн становится всё более и более популярным способом заговорить на иностранном языке! Благодаря интернету, появилось множество ресурсов в открытом доступе, грамотно используя которые можно избежать неловких групповых занятий и дорогостоящих репетиторов.
В этой статье рассмотрим ТОП-5 сайтов английского для начинающих.
1 место – площадка Bristroenglish.com
Заслуженное первое место занимает русскоязычный сайт одного из преподавателей английского языка – Оксаны Долинка! Сотни видео и аудио уроков, а также раздел «советы» с пояснениями к отдельным грамматическим темам и не только. Оксана – педагог с 10-летним стажем, сертифицированный Кембриджем. У нее также есть замечательный канал на YouTube, где уже более 1 миллиона подписчиков. Там вы найдете увлекательные видеоуроки на все-все темы.
У Оксаны собственная методика преподавания, которую она использует в своих учебных программах. Для тех же, кто предпочитает более структурированную информацию, можно приобрести курс видео и аудио уроков «Английский за 4 недели 2 в 1». Разделение по темам поможет лучше ориентироваться и быстро находить то, что вас интересует. Ресурс даёт качественную информацию как в академической, так и в развлекательной форме. Пожалуй, это идеальный вариант для начинающих с нуля.
2 место – BBC Learning English
Хороший вариант для тех, кто предпочитает четкий план занятий, пронумерованные видео уроки, задания для отработки разных аспектов языка. Единственная проблема данного ресурса - отсутствие перевода на русский язык. Чтобы сориентироваться здесь, понадобится помощь переводчика.
3 место – Cambridge English
Здесь хорошо структурирован поиск заданий: вы выбираете те аспекты языка, которые хотите изучать или практиковать, обозначаете свой уровень и наслаждаетесь подборкой заданий! 4 место – сайт British Council
Большое количество заданий по самым разным навыкам языка: чтение, говорение, аудирование и грамматика. Аспекты языка удобно разделены на уровни.
5 место – портал VOA Learning English
Структурно сайт поделен удобно на три уровня: начинающие, продолжающие и продвинутые ученики. Хороший вариант для тех, кто не любит скучную грамматику, зубрежку и длинные тексты. Мы со своей стороны рекомендуем начать именно с крутого сайта BistroEnglish.com, он отлично подойдет новичкам. Дерзайте и помните, что выучить английский может каждый!
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