Телеком

МТС вошла в десятку лучших ИТ-работодателей России по версии площадки Хабр Карьера

Телеком 19.01.2023 15:36
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19.01.2023 15:36


Сотрудники оценивали ИТ-компании по рабочим задачам, технологиям, уровню заработной платы, наполнению социального пакета, возможностям карьерного роста и другим условиям труда.
Выше всего сотрудники МТС оценили комфортность условий труда, современные технологии, используемые в экосистеме и ее социальный вклад.
Сервис оценок компаний запущен на Хабр Карьере в 2018 году. С его помощью сотрудники могут оценивать работодателей и писать развернутые комментарии об особенностях работы. Компании, набравшие определенное количество оценок за год, получают публичную оценку в профиль и могут участвовать в ежегодном рейтинге лучших ИТ-работодателей.
МТС в десятке лучших работодателей — заслуга слаженной работы нашей команды. Мы много делаем, чтобы сотрудникам было интересно, удобно и приятно работать. МТС — интереснейшее место для построения карьеры ИТ специалистов, крупнейший телеком-оператор и динамичная яркая экосистема, полная вызовов и возможностей. Уверен, это только начало! У нас много планов как сделать работу наших сотрудников ещё лучше и интереснее, — отметил первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.
Подробнее с результатами рейтинга можно ознакомиться по ссылке.
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