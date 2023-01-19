Экономика

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших кредитных карт с большим льготным периодом

Экономика 19.01.2023 14:23
0
19.01.2023 14:23


Кредитная карта  «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 рейтинга лучших кредитных карт с большим льготным периодом в январе 2023 года, по версии портала Выберу.ру. В рейтинге рассматривались предложения Топ-100крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 01.02.2022 г.).
Аналитики портала в ходе исследования, в первую очередь, учитывали такие критерии, как длительность льготного периода, минимальную процентную ставку по картеи диапазон кредитных ставок, сумму обязательного платежа в льготный период, условия перевода средств и снятия наличных, стоимость выпуска и обслуживания карты,проценты начисления кешбэк, дополнительные возможности по карте, а также ряд других критериев.
Кредитную карту «120 дней на максимум» можно получить по паспорту, кредитный лимит – до 1 миллиона рублей включительно. При оплате покупок на сумму от  10 000 рублей в месяц комиссия за обслуживание не взимается. Снимать наличные без комиссии можно в банкоматах любых банков.
Ознакомиться с полными условиями карты «120 дней на максимум» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
27.09.2023 15:52
Экономика 27.09.2023 15:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.09.2023 14:42
Экономика 27.09.2023 14:42
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.09.2023 12:09
Экономика 27.09.2023 12:09
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.09.2023 11:23
Экономика 27.09.2023 11:23
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.09.2023 10:21
Экономика 27.09.2023 10:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.09.2023 09:01
Экономика 27.09.2023 09:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.09.2023 14:11
Экономика 26.09.2023 14:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.09.2023 12:22
Экономика 26.09.2023 12:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.09.2023 15:06
Экономика 25.09.2023 15:06
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.09.2023 08:23
Экономика 25.09.2023 08:23
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.09.2023 15:25
Экономика 24.09.2023 15:25
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.09.2023 09:45
Экономика 23.09.2023 09:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.09.2023 19:18
Экономика 21.09.2023 19:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.09.2023 14:27
Экономика 21.09.2023 14:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.09.2023 11:45
Экономика 21.09.2023 11:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:57
На двух остановках электричек в Волгограде установили остановки-домикиСмотреть фотографии
16:39
В Волгограде в девятиэтажке загорелась квартираСмотреть фотографии
16:14
Присяжные вынесли вердикт по делу о двойном убийстве в гостяхСмотреть фотографии
15:53
«А чем занимаются чиновники?»: аллергенные сорняки безнаказанно разрослись в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:52
Банк Уралсиб предлагает бизнесу в аренду онлайн-кассу со встроенным терминалом эквайрингаСмотреть фотографии
14:42
«Может, у нас такая инфляция?»: в Волгоградской области куры подорожали за 2023 год на 30%Смотреть фотографии
14:38
Три предприятия ТМК стали лауреатами национальной премии «Корпоративный музей»Смотреть фотографии
14:18
В Волгоградской области в убийстве пенсионера черенком от лопаты обвиняют сынаСмотреть фотографии
13:24
Житель Волжского за ночь «околпачил» четверых автовладельцевСмотреть фотографии
13:00
В Волгоградской области исчезнет сельское поселениеСмотреть фотографии
12:35
Успейте приобрести OMODA с выгодой до 360 000 рублей в OMODA КЛЮЧАВТО ВолгоградСмотреть фотографии
12:09
Замминистра энергетики РФ Сорокин тет-а-тет расскажет депутатам ГД о ценах на ГСМСмотреть фотографии
11:51
Губернатор приграничной Ростовской области Голубев пришел в волгоградский храмСмотреть фотографии
11:33
В Волгограде вскрыли мошенничество при сохранении здания ЦУМаСмотреть фотографии
11:32
Суд постановил начать ликвидацию заваленного отходами с волгоградской свалки пруда-накопителяСмотреть фотографии
11:23
Власти Волгограда ищут перевозчика на 6 автобусных маршрутов за 11 миллиардовСмотреть фотографии
10:45
Сальто Daewoo после столкновения с маршруткой на юге Волгограда попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:21
Новый СПГ-комплекс для заправки волгоградских автобусов готовят к запускуСмотреть фотографии
09:52
От хаоса к порядку: в Волгограде появились идеальные мусоркиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:30
Долги волгоградских садоводов тревожат энергетиков накануне зимыСмотреть фотографии
09:29
Из-за уральского щебня перенесли сроки открытия СТ в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:19
«Нет пассажиров и денег»: жители Михайловки требуют вернуть муниципальный транспортСмотреть фотографии
09:01
Сотрудники Волгоградского НПЗ ЛУКОЙЛа проходят обучение с помощью VR-тренажеровСмотреть фотографии
09:00
В Волгоградской области Renault после ДТП вылетел с дороги и загорелсяСмотреть фотографии
08:01
В селе под Волгоградом бешеная лисица заразила собакуСмотреть фотографии
21:59
Вся улица в кипятке. В Волгограде случайно повредили трубу с горячей водойСмотреть фотографии
21:23
«Не хватило класса»: «Динамо-Синара» в Волгограде уступило лидеру Суперлиги «Ростов-Дону»Смотреть фотографии
21:18
Волгоградским чиновникам и депутатам разрешили «нечаянную» коррупциюСмотреть фотографии
20:29
Тучи мошки заполонили дворы в Дзержинском районе Волгограда: видеоСмотреть фотографии
20:08
«Я нес Чарли на руках»: волгоградец ищет видео с отравившим его пса догхантеромСмотреть фотографии
 