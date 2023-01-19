Экономика

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших кредитных карт с большим льготным периодом

Экономика 19.01.2023 14:23
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19.01.2023 14:23


Кредитная карта  «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 рейтинга лучших кредитных карт с большим льготным периодом в январе 2023 года, по версии портала Выберу.ру. В рейтинге рассматривались предложения Топ-100крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 01.02.2022 г.).
Аналитики портала в ходе исследования, в первую очередь, учитывали такие критерии, как длительность льготного периода, минимальную процентную ставку по картеи диапазон кредитных ставок, сумму обязательного платежа в льготный период, условия перевода средств и снятия наличных, стоимость выпуска и обслуживания карты,проценты начисления кешбэк, дополнительные возможности по карте, а также ряд других критериев.
Кредитную карту «120 дней на максимум» можно получить по паспорту, кредитный лимит – до 1 миллиона рублей включительно. При оплате покупок на сумму от  10 000 рублей в месяц комиссия за обслуживание не взимается. Снимать наличные без комиссии можно в банкоматах любых банков.
Ознакомиться с полными условиями карты «120 дней на максимум» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
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