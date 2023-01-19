Общество 19.01.2023 08:55
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19.01.2023 08:55
В Дзержинском районе планируют реконструкцию транспортной сети в связи со строительством школы на улице Шекснинской в непосредственной близости от ЖК «Бейкер стрит». Возведение школы на 1000 мест ведется в рамках федерального национального проекта «Образование». Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2024 год.
Именно к этому сроку планируется масштабная реконструкция транспортных путей и развязок. Как сообщили в ГК «Волгострой» со ссылкой на комитет по строительству Волгограда, в планах – расширение улицы Космонавтов и соединение ее с Третьей Продольной магистралью и улицей Танкистов в Жилгогродке, а также организация наземного перехода через Третью Продольную в границах ЖК «Бейкер стрит». Кроме того, предполагается, что микрорайон «Семь Ветров» и улицу Шекснинскую свяжут троллейбусным сообщением.
Необходимость развития инфраструктуры микрорайона связана еще и с тем, что в 2024 году ГК «Волгострой» предполагает завершить строительство в ЖК «Бейкер стрит» двух 16-этажных домов – «Бридж-хаус», которые расположены практически напротив новой школы. Как отмечают в ГК «Волгострой», компания-застройщик приложила максимум усилий, чтобы в одном из самых активно развивающихся микрорайонов города появилась современная школа, где будут созданы все условия для комфортного обучения маленьких жителей всех близлежащих домов.
Знакомьтесь – ЖК «Бейкер стрит»:
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