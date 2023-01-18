Банк «Открытие» повысил ставки по долгосрочным вкладам





Банк «Открытие» повысил доходность по рублевым депозитам «Надежный» и «Надежный партнер» сроком на полтора и два года.

Максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться клиенты банка при размещении средств на полтора или два года с получением процентов в конце срока на вклад «Надежный», составляет 8% годовых.

Доходность на аналогичных сроках для клиентов банка, получающих зарплатные или пенсионные выплаты на карту Opencard, по вкладу «Надежный партнер» увеличена до 8,2% годовых (при выплате процентов в конце срока).

Такое повышение ставок позволит клиентам зафиксировать гарантированную высокую доходность на долгий срок.

Вклады можно открыть как онлайн — в мобильном приложении или интернет-банке, так и в любом офисе «Открытия».

Более подробно с условиями вкладов можно ознакомиться на

сайте банка.

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