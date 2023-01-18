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Кинопортрет 2022 года: самые популярные фильмы и сериалы в видеосервисе Wink

Телеком 18.01.2023 12:44
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18.01.2023 12:44


Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») представляет кинокартину 2022 года — топ-25 фильмов и сериалов по количеству просмотров. В списках лидеров более половины занимают российские проекты. Жанровые предпочтения кино- и сериальных просмотров сильно отличаются: если в полном метре лидируют боевики, то в сериалах — мелодрамы. В 2022 году Wink заметно увеличил количество эксклюзивов, в том числе в партнерстве с другими ведущими онлайн-кинотеатрами. Именно собственные проекты заняли большую часть позиций в рейтингах.
«Мы хорошо знаем свою аудиторию и, принимая решения об оригинальных или эксклюзивных проектах, в первую очередь ориентируемся на ее предпочтения. Наши эксклюзивы составляют более половины топ-25 по итогам прошлого года и это лучшая оценка принятых контентным комитетом решений. Фантастический успех сериалов линейки Wink Originals “The Тёлки”, “Надвое”, “Чернобыль”, “Стая” и “Аврора” вдохновляет нас на поиски лучших сценариев, режиссеров, продюсеров и студий, готовых делать проекты столь же высокого класса. Wink завершает формирование портфеля эксклюзивных премьер на 2023 год, и мы уверены, что наши подписчики обязательно получат от них новые яркие впечатления и эмоции», — отметил директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин.
Топ-25 фильмов
1. «Непослушник» (12+).
2. «Небо» (12+).
3. «Дикая» (16+).
4. «Булки» (16+).
5. «Батя» (16+).
6. «Родители строгого режима» (12+).
7. «Наемник» (18+).
8. «Бабки» (16+).
9. «Дюна» (12+).
10. «После» (16+).
11. «Решала: Брат» (18+).
12. «Человек-паук: Возвращение домой» (16+).
13. «Холодное золото» (16+).
14. «Флешбэк» (18+).
15. «Солнцепек» (18+).
16. «Добро пожаловать в семью» (16+).
17. «Черный ящик» (12+).
18. «1941. Крылья над Берлином» (12+).
19. «Зема-3. Новогодний замес» (18+).
20. «Ряд 19» (16+).
21. «Лето 1941 года» (16+).
22. «Джуманджи: Новый уровень» (12+).
23. «Игра теней» (16+).
24. «Летчик» (12+).
25. «Чемпион мира» (18+).
В топе кинофильмов, включая шесть первых строк, — 16 произведений российских кинематографистов. Любопытно, что в числе лидеров впервые оказался фильм из Казахстана — «Лето 1941 года» (военно-историческое кино, основанное на реальных событиях). Если смотреть на тематические предпочтения подписчиков видеосервиса, то чаще всего выбирали боевики (13 проектов, включая фэнтези, исторические, военные), комедии (девять проектов) и триллеры (пять проектов).
Топ-25 сериалов
1. «The Тёлки» (18+).
2. «Постучись в мою дверь» (18+).
3. «Надвое» (18+).
4. «Чернобыль» (2022, 18+).
5. «Трудные подростки» (18+).
6. «Русалки» (16+).
7. «Киллер» (18+).
8. «Стая» (18+).
9. «Аврора» (18+).
10. «СМЕРШ. Продолжение» (18+).
11. «Ветреный» (18+).
12. «И снова здравствуйте!» (18+).
13. «Ваша честь» (18+).
14. «Порт» (16+).
15. «Дом Дракона» (18+).
16. «Дылды» (18+).
17. «Тетя Марта» (16+).
18. «Зёма» (18+).
19. «Черная любовь» (18+).
20. «Нулевой пациент» (18+).
21. «История девятихвостого лиса» (18+). 
22. «Нулевые» (18+).
23. «Кухня» (18+).
24. «Последний аксель» (18+).
25. «Шифр» (16+).
В топ-25 сериалов российские проекты представлены еще ярче: лишь пятая часть картин произведена за рубежом. Тематически сериальные лидеры сильно отличаются от киношных. Девять сериалов — из категории «драмы» (включая остро социальные темы), а далее по шесть проектов представляют «мелодрамы», «детективы» и «комедии». За мелодраматическую и романтическую тематику отвечают в том числе три турецких сериала и один — южнокорейский. В топ-5 уверенно расположились три проекта из линейки Wink Originals: «The Тёлки» (по мотивам одноименной книги Сергея Минаева, действие которой перенесено в наши дни и рассказывает о беспощадности женской мести), «Надвое» (мелодрама Валерия Тодоровского о том, как нежданная любовь может поделить жизнь на две половины) и «Чернобыль» (российский сериал о самой страшной аварии на атомной электростанции, основанный на книге реального участника событий). Интересный факт: в топ-25 попал единственный документальный сериал — «Нулевые». Это авторский проект Сергея Минаева об одном из самых грандиозных десятилетий в современной истории страны.
Топ-15 детского контента
1. «Три кота и море приключений» (0+).
2. «Артек. Большое путешествие» (6+).
3. «Мой папа — вождь» (6+).
4. «Барбоскины Team» (0+).
5. «Босс-молокосос 2» (6+).
6. «Кощей — похититель невест» (6+).
7. «Смешарики. Начало» (0+).
8. «Волк и лев» (6+).
9. «Финник» (6+).
10. «Мальчик-дельфин» (6+).
11. «Королевский корги» (6+).
12. «Мы — монстры 2» (6+).
13. «Зверопой 2» (6+).
14. «Красная шапочка» (12+).
15. «Пес-самурай и город кошек» (6+).
Популярность многих детских фильмов и анимации обгоняет кино для более взрослой аудитории. Например, мультфильм «Три кота и море приключений» — на первом месте по количеству просмотров среди всех произведений, представленных в онлайн-кинотеатре. И вообще российская анимация, как всегда, занимает лидирующие позиции в детском топе. В целом, итоги 2022 года подтверждают, что Wink — семейный видеосервис, в котором большим спросом всегда пользуется кино для детско-юношеской аудитории и просмотра всей семьей. 
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