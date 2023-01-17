«Я тебе глотку перережу!»: в Волгоградской области пьяный украинец угрожал убить жену сына

В Еланском районе Волгоградской области 63-летний уроженец Украины Леонид Бегаль угрожал убийством жене сына и своему знакомому. Как стало известно ИА «Высота 102», мужчина размахивал туристическим ножом и выкрикивал националистические лозунги.

— Инцидент произошел осенью прошлого года в хуторе Булгурино Еланского района, — рассказал информагентству собственный источник в правоохранительных органах. — Фигурант дела, находясь под «градусом», стал оскорблять свою невестку и схватился за туристический нож. Мужчина стал кричать ей: «Я тебе глотку перережу!». Перед этим житель Украины угрожал убийством своему знакомому, также используя нож и оскорбительные выпады в адрес приятеля, в том числе прославляя одну из бывших советских республик.

Как уточнил наш собеседник, на агрессивного националиста завели уголовное дело по ч. 2 ст. 119 УК РФ — угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, совершенная по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, а равно в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга.

По данным картотеки Еланского районного суда, в конце декабря 2022 года в отношении уроженца Украины вынесен обвинительный приговор. Решение суда не вступило в законную силу. Прокурором Еланского района Волгоградской области внесено апелляционное представление на приговор.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

