Телеком

Мессенджеры вместо звонков: россияне выбирали для новогодних поздравлений онлайн-каналы

Телеком 16.01.2023 16:08
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16.01.2023 16:08


Tele2 сравнила активность абонентов в новогодние праздники с прошлым годом – клиенты стали чаще выбирать для поздравлений онлайн-канал. Дата-трафик в эту новогоднюю ночь и накануне 31 декабря вырос на 12,5% год к году, в то время как голосовой сократился на 3,4%. При этом поздравления стали длиться дольше – средняя продолжительность разговора выросла на 10%.

Абоненты выбирали для новогодних пожеланий мессенджеры и стали меньше поздравлять друг друга с праздниками обычными телефонными звонками. Если в предыдущем году голосовой трафик в новогоднюю ночь вырос на 7%, то в этом сократился на 3,4%. Число звонков уменьшилось на 12,9%, а вот средняя продолжительность разговора выросла на 10%. В целом за новогодние каникулы (31 декабря 2022 года – 8 января 2023 года) голосовой трафик немного подрос по сравнению с прошлогодними – на 3,5%. При этом наиболее активным для звонков стал последний день прошлого года – голосовой трафик 31 декабря был в среднем выше на 25%, чем в другие дни этих зимних каникул.

В Московском регионе голосовой трафик по итогам всех каникул набрал 7%, а вот в новогоднюю ночь, как и по России, москвичи ушли в мессенджеры: голосовой трафик сократился на 5,5%. Регионами-лидерами по количеству выговоренных минут за зимние праздники стали Москва, Челябинск, Иркутск, Воронеж, Нижний Новгород, Кемерово, Санкт-Петербург, Пермь.

Объем мобильного интернет-трафика в зимние каникулы вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в новогоднюю ночь – на 12,5%. Максимальную активность по потреблению интернет-трафика оператор зафиксировал в первый час нового года. Между полуночью и 1:00 дата-трафик вырос на 23% по сравнению с обычным днем. Самыми активными пользователями мобильного интернета стали клиенты Tele2 в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Иркутске, Перми, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и

Чтобы сеть оператора успешно выдержала новогодние нагрузки, технические специалисты Tele2 увеличивали пропускную способность базовых станций, организовали работу дежурных бригад технических специалистов.


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