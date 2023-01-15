



ТЦ «Ворошиловский» определил обладателей главных призов акции «Подарки любимым» в результате розыгрыша, который состоялся 14 января 2023.г в прямом эфире на YouTube-канале торгового центра.

По условиям акции ее участником мог стать любой, кто совершил покупку не менее 3000 рублей в одном чеке в любом магазине ТЦ Ворошиловский (кроме гипермаркета «Перекресток») в период с 01.12.2022 по 14.01.2023. Каждая заполненная анкета при предъявлении чека автоматически приобретала статус участника розыгрыша главных призов.

Со слов организаторов акции, общий призовой фонд составил 150 тысяч рублей. Денежные сертификаты на шопинг выиграли 22 человека, еще 46 получили ценные подарки от партнеров торгового центра. Участниками акции стали 4551 волгоградцев.

Победители акции

• Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 2500 рублей выиграли 6 участников с номерами 2328, 3022, 3556, 1503, 1396, 1353

• Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 3500 рублей – 10 участников с номерами 2584, 1124, 2836, 2315, 2179, 550, 748, 2325, 1557, 3486

• Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 10000 рублей – 3 участника с номерами 305, 1294, 2200

• Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 20000 рублей – 2 участника с номерами 2169, 2188

• Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 30000 рублей – участник с номером 708

Магазины-партнеры предоставили ценные подарки следующим номерам:

• Casio – 769

• My Parfumer, MarcCain – 3150

• My Parfumer, Miata – 1842

• Gerry Weber, Betty Barclay, Miata – 3375

• Miata, Bubble Waffle, D&P Perfumum – 3791

• Золотой Союз, Miata – 3924, 1015, 1640, 3617, 854

• Swarovski, D&P Perfumum, Lero, Джунгли – 2251, 1506, 3608, 3006, 63

• Lero, Bubble Waffle, Воображуля, Джунгли – 4471, 4409, 1722, 1868, 766

• Gerry Weber, Betty Barclay, Ardia Star, UnoWoman, Perfeo – 2339, 3271, 1544, 2965, 654

• Gerry Weber, Betty Barclay, Ardia Star, UnoWoman, Delmarc – 1347, 2278, 3054, 3539, 4269

• MarcCain, Magdalina, Ориент-Техно – 3770, 3981, 559, 2348, 2081

• Miata, Pianta, Открытая книга, Smart Vision – 1006, 1310, 607, 1903, 213

• Gerry Weber, Betty Barclay, D&P Perfumum, Наше Золото – 3517, 1302, 2480, 1243

• MarcCain, Miata, Bubble Waffle – 164, 637

Условия получения выигрыша

Согласно правилам проведения акции, получение выигрышей (призов) по результатам проведенного финала Акции возможно, если соблюдены все следующие условия:

– Участник Акции (номер Купона) оказался победителем (выигрышным) в финале Акции, что подтверждается записью в Протоколе (официальной таблице результатов проведения розыгрышей);

– Участник предъявляет выигрышный Купон и чек от соответствующей покупки;

– Участник предъявляет свой паспорт гражданина РФ, ФИО в котором совпадает с ФИО, указанными в Анкете и выигрышном Купоне.

Организатор акции свяжется с победителями по телефону и/или электронной почте, которые указаны в Анкете.

Где и когда

Получить выигрыши и призы финала Акции можно не позднее 25 февраля 2023 г. в ТЦ «Ворошиловский» по адресу: г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.9б.

Телефон для справок 8-927-063-86-60.

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