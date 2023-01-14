Как выбрать онлайн-займ





Существующая сеть микрофинансовых организаций предлагает гражданам, достигшим совершеннолетия, наиболее выгодные, приемлемые с точки зрения сроков и процентов финансовые услуги без лишних бюрократических барьеров или формальностей. Однако количество таких услуг постоянно растет, и потенциальные клиенты теряются в выборе.

Чтобы упростить поиск надежной, безопасной и добросовестной МФО, откройте агрегатор финансовых услуг Mickrozaim.ru, созданный именно для этой цели. Здесь представлены предложения разных микрофинансовых организаций по онлайн-займам, среди которых вы легко найдете подходящий вариант и быстро оформите ссуду.

Критерии выбора и риски

Неопытные и неосведомленные пользователи часто допускают ошибку, обращаясь в первую попавшуюся компанию, предлагающую услуги микрофинансирования. Они соблазняются притягивающими рекламными объявлениями, не проверяют кредитора и условий договора, становясь легкой добычей мошенников. Чтобы подобное не произошло с вами, сначала внимательно изучите деятельность микрофинансовой платформы и только после этого принимайте окончательное решение. В частности, нужно проверить:

• процентные ставки организации;

• регистрационный номер;

• дату регистрации;

• лицензию;

• разрешение ЦБ;

• дополнительные условия;

• контактные данные.

Если на официальном сайте МФО отсутствует разрешительная документация или указаны недостоверные контакты, вы имеете дело с недобросовестными игроками рынка. Дело в том, что действующий свод законов четко и ясно регулирует данную сферу, поэтому предоставление финансовых услуг без соответствующей регистрационной и лицензионной документации запрещено.

Кроме того, действующие в рамках закона МФО должны быть занесены в реестр Центробанка. В противном случае их деятельность является нелегальной и преследуется в соответствии с УК РФ.

Плюсы микрофинансирования

При помощи МФО любой совершеннолетний гражданин может получить деньги без лишней бумажной волокиты, визитов в офисы и доказательство платежеспособности. Процедура оформления от начала до конца выполняется через Интернет. От клиента требуется лишь заполнение электронной анкеты с указанием платежных реквизитов, чтобы кредитор мог перечислить запрошенную сумму.

Вам не нужно искать поручителей или предъявлять кредитную историю. Следует отметить и высокий процент одобрения онлайн-запросов в МФО. Если банки в большинстве случаев отказывают в выдаче средств, в микрофинансовой организации вы с большой долей вероятности получите деньги всего за несколько минут. Они будут перечислены на вашу карту или банковский счет, и вы сможете расплачиваться ими без каких-либо ограничений.

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