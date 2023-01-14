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Как выбрать онлайн-займ

Полезно знать 14.01.2023 13:15
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14.01.2023 13:15


Существующая сеть микрофинансовых организаций предлагает гражданам, достигшим совершеннолетия, наиболее выгодные, приемлемые с точки зрения сроков и процентов финансовые услуги без лишних бюрократических барьеров или формальностей. Однако количество таких услуг постоянно растет, и потенциальные клиенты теряются в выборе.
Чтобы упростить поиск надежной, безопасной и добросовестной МФО, откройте агрегатор финансовых услуг Mickrozaim.ru, созданный именно для этой цели. Здесь представлены предложения разных микрофинансовых организаций по онлайн-займам, среди которых вы легко найдете подходящий вариант и быстро оформите ссуду.
Критерии выбора и риски
Неопытные и неосведомленные пользователи часто допускают ошибку, обращаясь в первую попавшуюся компанию, предлагающую услуги микрофинансирования. Они соблазняются притягивающими рекламными объявлениями, не проверяют кредитора и условий договора, становясь легкой добычей мошенников. Чтобы подобное не произошло с вами, сначала внимательно изучите деятельность микрофинансовой платформы и только после этого принимайте окончательное решение. В частности, нужно проверить:
• процентные ставки организации;
• регистрационный номер;
• дату регистрации;
• лицензию;
• разрешение ЦБ;
• дополнительные условия;
• контактные данные.
Если на официальном сайте МФО отсутствует разрешительная документация или указаны недостоверные контакты, вы имеете дело с недобросовестными игроками рынка. Дело в том, что действующий свод законов четко и ясно регулирует данную сферу, поэтому предоставление финансовых услуг без соответствующей регистрационной и лицензионной документации запрещено.
Кроме того, действующие в рамках закона МФО должны быть занесены в реестр Центробанка. В противном случае их деятельность является нелегальной и преследуется в соответствии с УК РФ.
Плюсы микрофинансирования
При помощи МФО любой совершеннолетний гражданин может получить деньги без лишней бумажной волокиты, визитов в офисы и доказательство платежеспособности. Процедура оформления от начала до конца выполняется через Интернет. От клиента требуется лишь заполнение электронной анкеты с указанием платежных реквизитов, чтобы кредитор мог перечислить запрошенную сумму.
Вам не нужно искать поручителей или предъявлять кредитную историю. Следует отметить и высокий процент одобрения онлайн-запросов в МФО. Если банки в большинстве случаев отказывают в выдаче средств, в микрофинансовой организации вы с большой долей вероятности получите деньги всего за несколько минут. Они будут перечислены на вашу карту или банковский счет, и вы сможете расплачиваться ими без каких-либо ограничений.
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