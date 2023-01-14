Как выбрать онлайн-займ

Полезно знать 14.01.2023 13:15
0
14.01.2023 13:15
Существующая сеть микрофинансовых организаций предлагает гражданам, достигшим совершеннолетия, наиболее выгодные, приемлемые с точки зрения сроков и процентов финансовые услуги без лишних бюрократических барьеров или формальностей. Однако количество таких услуг постоянно растет, и потенциальные клиенты теряются в выборе.
Чтобы упростить поиск надежной, безопасной и добросовестной МФО, откройте агрегатор финансовых услуг Mickrozaim.ru, созданный именно для этой цели. Здесь представлены предложения разных микрофинансовых организаций по онлайн-займам, среди которых вы легко найдете подходящий вариант и быстро оформите ссуду.
Критерии выбора и риски
Неопытные и неосведомленные пользователи часто допускают ошибку, обращаясь в первую попавшуюся компанию, предлагающую услуги микрофинансирования. Они соблазняются притягивающими рекламными объявлениями, не проверяют кредитора и условий договора, становясь легкой добычей мошенников. Чтобы подобное не произошло с вами, сначала внимательно изучите деятельность микрофинансовой платформы и только после этого принимайте окончательное решение. В частности, нужно проверить:
• процентные ставки организации;
• регистрационный номер;
• дату регистрации;
• лицензию;
• разрешение ЦБ;
• дополнительные условия;
• контактные данные.
Если на официальном сайте МФО отсутствует разрешительная документация или указаны недостоверные контакты, вы имеете дело с недобросовестными игроками рынка. Дело в том, что действующий свод законов четко и ясно регулирует данную сферу, поэтому предоставление финансовых услуг без соответствующей регистрационной и лицензионной документации запрещено.
Кроме того, действующие в рамках закона МФО должны быть занесены в реестр Центробанка. В противном случае их деятельность является нелегальной и преследуется в соответствии с УК РФ.
Плюсы микрофинансирования
При помощи МФО любой совершеннолетний гражданин может получить деньги без лишней бумажной волокиты, визитов в офисы и доказательство платежеспособности. Процедура оформления от начала до конца выполняется через Интернет. От клиента требуется лишь заполнение электронной анкеты с указанием платежных реквизитов, чтобы кредитор мог перечислить запрошенную сумму.
Вам не нужно искать поручителей или предъявлять кредитную историю. Следует отметить и высокий процент одобрения онлайн-запросов в МФО. Если банки в большинстве случаев отказывают в выдаче средств, в микрофинансовой организации вы с большой долей вероятности получите деньги всего за несколько минут. Они будут перечислены на вашу карту или банковский счет, и вы сможете расплачиваться ими без каких-либо ограничений.
Реклама. ООО «АЙ МАРКЕТИНГ»
erid:4CQwVszH9pSWr7xEHqW
Что посмотреть в Казани за 1 день?11.01.2023 12:07
Полезно знать 11.01.2023 12:07
Чем интересна Казань30.12.2022 11:45
Полезно знать 30.12.2022 11:45
Как зарегистрировать товарный знак всего в 4 клика27.12.2022 19:16
Полезно знать 27.12.2022 19:16
Оптимальный выбор: важные свойства материала для тента27.12.2022 18:30
Полезно знать 27.12.2022 18:30
Что делать, если МФО заявила в полицию о мошенничестве22.12.2022 14:59
Полезно знать 22.12.2022 14:59
Удобные страны по качеству жизни: обзор от компании Migracia22.12.2022 14:10
Полезно знать 22.12.2022 14:10
Хостинг: что это и для чего он нужен20.12.2022 14:39
Полезно знать 20.12.2022 14:39
Роды в Чили: получит ли ребенок гражданство, и в чем выгода для родителей19.12.2022 19:02
Полезно знать 19.12.2022 19:02
Новогодний шопинг: учимся экономить15.12.2022 12:02
Полезно знать 15.12.2022 12:02
Неликвид дешевеет быстрее рынка: какое вторичное жилье меньше всего интересует покупателей07.12.2022 11:22
Полезно знать 07.12.2022 11:22
Как выбрать страну для переезда: советы мигрантам02.12.2022 15:29
Полезно знать 02.12.2022 15:29
Возможности зарплатного проекта: чем полезна эта банковская услуга?30.11.2022 14:51
Полезно знать 30.11.2022 14:51
Какие риски включаются в полис страхования дома25.11.2022 15:51
Полезно знать 25.11.2022 15:51
Как выбрать нужный сифон11.11.2022 13:00
Полезно знать 11.11.2022 13:00
Что такое ФГОС и зачем родителям об этом знать10.11.2022 11:07
Полезно знать 10.11.2022 11:07