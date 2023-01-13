Общество

Более 11,5 тысяч человек посетили каток в ЦПКиО, открытый при поддержке Сбера

Общество 13.01.2023 14:09
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13.01.2023 14:09


За время новогодних каникул каток, открытый при поддержке Сбербанка в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда, посетили более 11,5 тысяч человек. Все гости самой большой в городе ледовой площадки смогли принять участие в развлекательной программе, организованной дирекцией парка. 

Каток стал частью зимних аттракционов, организованных в этом сезоне на территории парка по адресу ул. Батальонная, 4. Территория ледовой площадки благоустроена: установлены красочные ограждения и фотозона с новогодней тематикой. Праздничную атмосферу создаёт подборка фоновой музыки. Для посетителей ледовой площадки предусмотрены помещения с камерами для хранения, где они могут оставить свои вещи. 

Наталья Демина, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:
«Вот уже второй год подряд Сбербанк совместно с ЦПКиО организует работу ледовой площадки. Ледовый каток уже стал местом, где можно весело и с пользой для здоровья провести время в кругу друзей. Радует, что наша инициатива находит отклик у волгоградцев и дарит море положительных эмоций взрослым и детям». 
Андрей Еркин, генеральный директор ООО «ВолгаСтилл»: 
«Каток в парке можно назвать уникальным. Он самый большой в городе. С него открывается прекрасный вид на стадион «Арена». Подсветка, музыкальное оформления создают праздничную атмосферу. Мы рады, что Сбербанк поддерживает наши идеи и вместе мы создаем волшебную сказку для горожан».
14 января на катке состоится ретро-вечеринка, а в феврале на ледовой площадке будет подготовлена программа, посвященная дню влюбленных.
Каток работает до конца февраля 2023 года ежедневно с 10:00 до 22:00 в рамках 4-х сеансов: 10:00-13:00, 14:00-16:00, 17:00-19:00, 20:00-22:00.

Вход платный, есть возможность безналичной оплаты входных билетов и дополнительных услуг. При оплате входного билета картами Сбербанка посетители катка получают скидку 15%. Посетители катка, имеющие активную подписку  СберПрайм или СберПрайм+ и оплачивающие входные билеты в кассах по картам Сбербанка, смогут вернуть 50% бонусами СберСпасибо от их стоимости. 
Оплачивать билеты на каток можно по 31 января 2023 года включительно. Начисление бонусов СберСпасибо произойдет до 15 марта 2023 года. Максимально один пользователь подписки сможет вернуть не более 700 бонусов от покупки билетов.


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