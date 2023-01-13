Общество 13.01.2023 19:14
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13.01.2023 19:14
Определены сроки для перехода органов исполнительной власти Волгоградской области и подведомственных им государственных учреждений на отечественное программное обеспечение.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации региона, все должно произойти до 31 декабря 2024 года.
До 1 июня текущего года комитету информационных технологий администрации Волгоградской области поручено разработать и утвердить план мероприятий для перехода на использование отечественного программного обеспечения.
Ответственным за установку отечественного офисного ПО на рабочих местах назначен комитет информационных технологий. В месячный срок со дня вступления постановления в силу его руководству необходимо увеличить штатную численность ГБУ ВО «Центр информационных технологий Волгоградской области» на три единицы. Именно это подведомственное комитету учреждение будет внедрять отечественное ПО в органах исполнительной власти региона.
В органах исполнительной власти будет определены ответственные за это направление сотрудники, проведен аудит компьютерной техники.
Напомним, что еще в сентябре 2022 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин призывал компании не затягивать с переходом на российский софт.
В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий госзаказчикам с 31 марта закупать иностранный софт для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством, а с 2025 года использование иностранных программ на критической инфраструктуре будет полностью запрещено. Информационные системы органов власти относятся к объектам критической информационной инфраструктуры.
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