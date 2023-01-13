







Определены сроки для перехода органов исполнительной власти Волгоградской области и подведомственных им государственных учреждений на отечественное программное обеспечение.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации региона, все должно произойти до 31 декабря 2024 года.

До 1 июня текущего года комитету информационных технологий администрации Волгоградской области поручено разработать и утвердить план мероприятий для перехода на использование отечественного программного обеспечения.

Ответственным за установку отечественного офисного ПО на рабочих местах назначен комитет информационных технологий. В месячный срок со дня вступления постановления в силу его руководству необходимо увеличить штатную численность ГБУ ВО «Центр информационных технологий Волгоградской области» на три единицы. Именно это подведомственное комитету учреждение будет внедрять отечественное ПО в органах исполнительной власти региона.

В органах исполнительной власти будет определены ответственные за это направление сотрудники, проведен аудит компьютерной техники.

Напомним, что еще в сентябре 2022 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин призывал компании не затягивать с переходом на российский софт.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий госзаказчикам с 31 марта закупать иностранный софт для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством, а с 2025 года использование иностранных программ на критической инфраструктуре будет полностью запрещено. Информационные системы органов власти относятся к объектам критической информационной инфраструктуры.



