Банк Уралсиб предлагает ипотеку с отсрочкой первоначального взноса

Экономика 13.01.2023 13:27
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13.01.2023 13:27
Банк Уралсиб предлагает ипотечную программу на приобретение нового жилья по Договору участия в долевом строительстве с отсрочкой первоначального взноса.
Отсрочка предоставляется сроком до 1 года на покупку квартиры или апартаментов у застройщиков – ключевых партнеров банка, с подтверждением полной оплаты первоначального взноса на раскрытие аккредитива.
Минимальный размер первоначального взноса – 5-15%, в зависимости от программы ипотечного кредитования (собственная программа банка, госпрограммы, использование материнского капитала).
На время отсрочки заемщику предоставляется скидка на процентную ставку, минимальные процентные ставки в этот период составляют:
• по программе «Ипотека для семей с детьми» – 3,99% годовых;
• по программе «Ипотека с господдержкой» – 3,99% годовых;
• по программе «Ипотека. Строящееся жилье» – 8,99% годовых.
Данная скидка может применяться одновременно с субсидированием процентной ставки застройщиком. После окончания срока действия скидки, устанавливается процентная ставка согласно тарифам банка.
Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
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