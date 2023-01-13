Экономика

Банк Уралсиб снизил ставки по ипотеке

Экономика 13.01.2023 09:49
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13.01.2023 09:49



Банк Уралсиб снизил ставки по собственным программам ипотечного кредитования. Минимальная ставка по ипотечному кредиту на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ теперь составляет 11,49% годовых. 
Помимо снижения процентных ставок, банк улучшил и другие условия ипотечного кредитования: отменил надбавку к процентной ставке для категории клиентов «ИП/Собственник бизнеса/Самозанятый» и снизили надбавку за отсутствие комплексного страхования с 2 до 1 п.п.
Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
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