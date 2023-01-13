Банк Уралсиб снизил ставки по ипотеке

Экономика 13.01.2023 09:49
0
13.01.2023 09:49
Банк Уралсиб снизил ставки по собственным программам ипотечного кредитования. Минимальная ставка по ипотечному кредиту на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ теперь составляет 11,49% годовых.
Помимо снижения процентных ставок, банк улучшил и другие условия ипотечного кредитования: отменил надбавку к процентной ставке для категории клиентов «ИП/Собственник бизнеса/Самозанятый» и снизили надбавку за отсутствие комплексного страхования с 2 до 1 п.п.
Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
erid:4CQwVszH9pSWr1b5NyE
«Открытие Авто»: в декабре авторитейл показал лучший результат продаж за последние три квартала13.01.2023 11:25
Экономика 13.01.2023 11:25
Волгоградские аграрии получили рекомендации для весенних полевых работ12.01.2023 16:21
Экономика 12.01.2023 16:21
В Сбере рассказали, что теперь первый счёт ООО можно открыть онлайн12.01.2023 14:23
Экономика 12.01.2023 14:23
По итогам декабря потребительские расходы россиян выросли на 3,6% - до 5,6 трлн рублей12.01.2023 14:18
Экономика 12.01.2023 14:18
Клиенты ВТБ смогут вносить наличные в банкоматах по QR-коду12.01.2023 11:05
Экономика 12.01.2023 11:05
Обладатели повышенной ставки по вкладу «Зимний» в банке «Открытие» дополнительно получат 14,2 миллиона рублей12.01.2023 10:48
Экономика 12.01.2023 10:48
Дизтопливо в Волгоградской области в 2023 году подорожало на 39 копеек12.01.2023 08:05
Экономика 12.01.2023 08:05
«Открытие Авто»: больше всего за 2022 год подорожали автомобили Chery и Geely, меньше всего – Lada11.01.2023 19:08
Экономика 11.01.2023 19:08
Банк «Открытие» начал выдавать «Семейную ипотеку» на обновленных условиях11.01.2023 15:29
Экономика 11.01.2023 15:29
Миллион россиян стали получать пенсии на карты ВТБ11.01.2023 15:26
Экономика 11.01.2023 15:26
ВТБ: продажи ипотеки в России в 2022 году превысили 4,8 трлн рублей11.01.2023 11:32
Экономика 11.01.2023 11:32
В Волгоградской области роботизируют производство молока11.01.2023 11:07
Экономика 11.01.2023 11:07
Клиенты Сбера подали уже свыше 8,5 тысяч заявок на получение обновленной льготной ипотеки11.01.2023 08:52
Экономика 11.01.2023 08:52
«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг АО «Открытие Брокер» на уровне ruAA- со стабильным прогнозом10.01.2023 13:12
Экономика 10.01.2023 13:12
В декабре Сбер выдал рекордный объем ипотеки10.01.2023 12:18
Экономика 10.01.2023 12:18