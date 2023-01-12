Новогодние видео и фото: волгоградцы активнее, чем в прошлом году, поздравляли родных онлайн

Телеком 12.01.2023 17:10
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12.01.2023 17:10
Волгоградцы на новогодних каникулах пользовались мобильным интернетом больше, чем во время прошлогодних праздников. Такие данные привел билайн, проанализировав интернет-активность жителей региона.
31 декабря, в новогоднюю ночь и первый день 2023 года в Волгоградской области на 27% вырос трафик в cети 4G, обеспечивающей скоростной интернет-доступ.
Видеозвонки, праздничные видеоролики, открытки в соцсетях и мессенджерах – пользователи все чаще выбирают эти и другие способы для онлайн поздравления близких. Это подтвердил предновогодний опрос, проведенный билайн с помощью собственного сервиса «Мобильные опросы» среди своих клиентов в 10 городах России. В Волгограде 38% респондентов тогда заявили о готовности воспользоваться видеосвязью для поздравлений родных. 45% отправляют открытки в мессенджерах или выкладывают поздравления в соцсетях. При этом 86% опрошенных заявляли, что их устраивает качество мобильного интернета билайн во время новогодних праздников. **
Интересно, что 57% респондентов из Волгограда поздравляют своих близких с Новым годом по телефону. Однако число тех, то выбирает голосовую связь, с каждым годом сокращается. Судя по внутренней аналитике билайн, продолжительность телефонных звонков в этом году сократилась на 14%, меньше, чем в прошлую новогоднюю ночь, было отправлено SMS.
Высокая интернет-активность сохранялась и после встречи Нового года: среднесуточный объем использования мобильного интернета с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года у абонентов билайна в Волгоградской области вырос на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Все больше клиентов пользуются современными смартфонами, поддерживающими стандарт 4G. В результате доля трафика в сети 4G выросла на 8 % по сравнению с прошлогодними новогодними каникулами. В 2023 году уже 96% трафика в регионе проходило через сеть 4G.
Директор Волгоградского отделения билайн Егор Лопушков:
«Мобильный интернет не только сокращает расстояния, когда в новогоднюю ночь можно «собраться» с родными за праздничным столом по видеосвязи, но и делает жизнь комфортней. Это особенно ценно, например, во время аномальных морозов, когда многие, не выходя из дома, устраивают шоппинг онлайн или заказывают готовые блюда из ресторана, находят в Сети все больше возможностей для своего развития или проведения интересного досуга».
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*по данным внутренней аналитики билайн
** Исследование было проведено в городах Москва, Санкт-Петербург, Тула, Волгоград, Ставрополь, Казань, Екатеринбург, Томск, Иркутск, Хабаровск. Количество респондентов – 1000 человек в возрасте от 18 лет. Сервис «Мобильные опросы» 12+
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