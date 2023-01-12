Новогодние видео и фото: волгоградцы активнее, чем в прошлом году, поздравляли родных онлайн

Телеком 12.01.2023 17:10
0
12.01.2023 17:10
Волгоградцы на новогодних каникулах пользовались мобильным интернетом больше, чем во время прошлогодних праздников. Такие данные привел билайн, проанализировав интернет-активность жителей региона.
31 декабря, в новогоднюю ночь и первый день 2023 года в Волгоградской области на 27% вырос трафик в cети 4G, обеспечивающей скоростной интернет-доступ.
Видеозвонки, праздничные видеоролики, открытки в соцсетях и мессенджерах – пользователи все чаще выбирают эти и другие способы для онлайн поздравления близких. Это подтвердил предновогодний опрос, проведенный билайн с помощью собственного сервиса «Мобильные опросы» среди своих клиентов в 10 городах России. В Волгограде 38% респондентов тогда заявили о готовности воспользоваться видеосвязью для поздравлений родных. 45% отправляют открытки в мессенджерах или выкладывают поздравления в соцсетях. При этом 86% опрошенных заявляли, что их устраивает качество мобильного интернета билайн во время новогодних праздников. **
Интересно, что 57% респондентов из Волгограда поздравляют своих близких с Новым годом по телефону. Однако число тех, то выбирает голосовую связь, с каждым годом сокращается. Судя по внутренней аналитике билайн, продолжительность телефонных звонков в этом году сократилась на 14%, меньше, чем в прошлую новогоднюю ночь, было отправлено SMS.
Высокая интернет-активность сохранялась и после встречи Нового года: среднесуточный объем использования мобильного интернета с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года у абонентов билайна в Волгоградской области вырос на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Все больше клиентов пользуются современными смартфонами, поддерживающими стандарт 4G. В результате доля трафика в сети 4G выросла на 8 % по сравнению с прошлогодними новогодними каникулами. В 2023 году уже 96% трафика в регионе проходило через сеть 4G.
Директор Волгоградского отделения билайн Егор Лопушков:
«Мобильный интернет не только сокращает расстояния, когда в новогоднюю ночь можно «собраться» с родными за праздничным столом по видеосвязи, но и делает жизнь комфортней. Это особенно ценно, например, во время аномальных морозов, когда многие, не выходя из дома, устраивают шоппинг онлайн или заказывают готовые блюда из ресторана, находят в Сети все больше возможностей для своего развития или проведения интересного досуга».
Реклама beeline.ru
erid:LatgBrBb7
*по данным внутренней аналитики билайн
** Исследование было проведено в городах Москва, Санкт-Петербург, Тула, Волгоград, Ставрополь, Казань, Екатеринбург, Томск, Иркутск, Хабаровск. Количество респондентов – 1000 человек в возрасте от 18 лет. Сервис «Мобильные опросы» 12+
Волгоградцы провели праздники дома11.01.2023 16:41
Телеком 11.01.2023 16:41
Wink, «Ёлки» и «Оливье»: итоги новогодних просмотров10.01.2023 14:27
Телеком 10.01.2023 14:27
Wink: вышел тизерный ролик сериала «Фишер» с Иваном Янковским и Сашей Бортич09.01.2023 14:24
Телеком 09.01.2023 14:24
Что Tele2 предложила клиентам в 2022 году29.12.2022 13:37
Телеком 29.12.2022 13:37
Волгоградцы с особенностями здоровья смогут бесплатно обучится востребованной ИТ-профессии29.12.2022 13:18
Телеком 29.12.2022 13:18
Волгоградских школьников приглашают в новогодний онлайн-кэмп с блогерами и артистами28.12.2022 14:47
Телеком 28.12.2022 14:47
Wink представляет кинорецепт оливье: комедии, сказки, драмы и концерты на все каникулы27.12.2022 15:25
Телеком 27.12.2022 15:25
В Волгограде мужчины поздравят с Новым годом с помощью видеозвонка – исследование билайн26.12.2022 14:56
Телеком 26.12.2022 14:56
Чудеса есть!: «ЛитРес» и «Ростелеком» провели предновогодний опрос читателей26.12.2022 13:12
Телеком 26.12.2022 13:12
МегаФон обеспечил связью инновационный комплекс «Лахта Центр»26.12.2022 11:25
Телеком 26.12.2022 11:25
Черный юмор и экшн: Wink покажет комедийный сериал «Выжить любой ценой»22.12.2022 15:37
Телеком 22.12.2022 15:37
Интернет в поездках в Сочи для волгоградцев стал еще быстрее22.12.2022 13:51
Телеком 22.12.2022 13:51
Волгоградцам представят оригинальные сериалы в формате книг в книжном сервисе22.12.2022 12:04
Телеком 22.12.2022 12:04
Истории победителей конкурса «Твоя история с билайном» попали в спектакль с участием Полины Кутеповой21.12.2022 13:22
Телеком 21.12.2022 13:22
Для 2/3 опрошенных хватает скоростей мобильного интернета для работы из дома – исследование билайн20.12.2022 08:47
Телеком 20.12.2022 08:47