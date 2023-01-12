Экономика

В Сбере рассказали, что теперь первый счёт ООО можно открыть онлайн

Экономика 12.01.2023 14:23
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12.01.2023 14:23


Сегодня в Сбере рассказали, что теперь банк предоставляет ООО и индивидуальным предпринимателям полноценный сервис дистанционного открытия первого расчётного счёта. По информации финансовой организации в настоящее время Сбер стал первым и пока единственным российским банком на рынке финансовых услуг с сервисом дистанционного открытия расчётного счёта для юрлиц. 
Директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов отмечает, что возможность открыть счёт онлайн действует в банке для ИП с 2019 года. 
-Ещё пять лет назад удалённое открытие счёта для ООО казалось фантастикой, но мы так не считали и планомерно шли к этой цели. В 2019 году мы запустили такую возможность для ИП, а сейчас — и для ООО с одним учредителем, – рассказывает Попов. – Мы планируем и дальше развивать цифровые сервисы, чтобы клиенты могли заниматься бизнесом и не тратить время на посещение офисов банка. 
Пресс-служба банка сообщает, что процедура открытия счета бесплатна и занимает всего несколько минут в онлайн-режиме. Для этого необходимо создать СберБизнес ID, авторизоваться в СберБанк Онлайн, заполнить персональные данные, загрузить учредительные документы, выбрать офис банка, в котором будет обслуживаться счёт, ответить на вопросы о бизнесе и подписать заявление квалифицированной электронной подписью ФНС. 


 

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