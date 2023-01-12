Экономика 12.01.2023 14:18
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12.01.2023 14:18
По итогам декабря расходы россиян на товары и услуги составили 5,6 трлн руб., что соответствует росту на 3,6% г/г в номинальном выражении (т.е. без учёта инфляции). При этом, как отмечают аналитики СберИндекса, россияне продолжили активно тратить сбережения и на неделе со 2 по 8 января.
На первой неделе января 2023 г. темпы роста потребительских расходов оказались достаточно высокими (+6,8% г/г), что сопоставимо с ростом неделей ранее (+6,8% г/г за 26 декабря 2022 г. – 1 января 2023 г.) В номинальном выражении их объем был низким, но это соответствует нормальной сезонности, которая вызвана новогодними каникулами.
Немного ускорились траты на непродовольственные товары: со 2 по 8 января они выросли на 0,6% г/г. Есть признаки того, что на новогодних каникулах население отправилось в торговые центры. Например, расходы в категории «Одежда, обувь и аксессуары» за предыдущую неделю снизились на 12,1% г/г (в декабре 2022 г. снижение было выше: -20,9% г/г), траты на «Товары для красоты и здоровья» уменьшились на 5,4% г/г (-13,0% г/г за декабрь 2022 г.), а на «Бытовую технику и электронику» упали на 14,2% г/г (-22,9% г/г за декабрь 2022 г.).
Расходы на услуги за предыдущую неделю оказались довольно высокими (+11,9% г/г). Это ускорение не является ростом трат на внутренний туризм: расходы на «Авиабилеты» упали на 4,6% г/г (+12,4% г/г в декабре 2022 г.), а на «Отели в России» на 14,9% г/г (-5,7% г/г). Однако выросли и ускорили темпы роста расходы на «Кафе, бары и рестораны» +21,7% г/г (+19,8% г/г в декабре 2022 г.).
Продовольственные расходы за 2 - 8 января увеличились на 9,3% г/г. По сравнению с декабрем 2022 г. есть небольшое ускорение (+7,8% г/г за декабрь 2022 г.).
СберИндекс — аналитический портал Сбера, на котором наглядно видно, как меняется жизнь страны. Сегодня на сайте представлено более двадцати индексов, сформированных на основе обезличенных данных. Среди них индекс потребительской активности, оценка текущей динамики ВВП, индексы рынка труда, недвижимости и другие ключевые показатели. Также здесь собраны различные исследования лаборатории СберИндекc. При публикации материалов ссылка на СберИндекс обязательна.
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