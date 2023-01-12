Обладатели повышенной ставки по вкладу «Зимний» в банке «Открытие» дополнительно получат 14,2 миллиона рублей
Экономика 12.01.2023 10:48
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12.01.2023 10:48
11 января состоялся заключительный розыгрыш повышенной ставки по сезонному вкладу «Зимний» в банке «Открытие». Всего по итогам трех розыгрышей победителями стали 1279 вкладчиков, которые получили прибавку 2,3 процентных пункта к своей базовой ставке депозита. Общая сумма дополнительно начисленных им процентов составила 14,2 млн рублей.
Победителями заключительного третьего розыгрыша стали 466 вкладчиков, которым будет дополнительно выплачено в качестве процентов 5,3 млн рублей.
С момента запуска сезонного вклада «Зимний» — 21 ноября 2022 года — его открыли 24 тысячи клиентов. Более половины всех участников разместили деньги в депозит на 13 месяцев. Средняя сумма вклада составила 567 тыс. рублей. Дополнительную надбавку в 2,3 процентных пункта выиграл каждый 23-й вкладчик. Участие в розыгрыше повышенной ставки могли принять все клиенты, которые открыли вклад «Зимний» на сумму до 3 млн. рублей. Победителей определял генератор случайных чисел.
Оформить рублевый вклад «Зимний» с выплатой процентов в конце срока в банке «Открытие» могли как новые, так и действующие клиенты до 31 декабря 2022 года включительно. Минимальная сумма депозита — 50 тысяч рублей.
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