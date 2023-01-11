

В Суровикинском районе Волгоградской области сегодня, 11 января, днем в результате аварии на железнодорожном переезде травмы получил водитель иномарки. Как стало известно ИА «Высота 102» из экстренных служб, пострадавший – заместитель главы города Суровикино Александр Чеботарев.

По имеющейся информации, мужчину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

– Вызов на место происшествия поступил после часа дня, – сообщил информагентству источник в экстренных службах. – Мужчина был доставлен каретой скорой помощи в Суровикинскую ЦРБ, где ему оказывается вся необходимая помощь.

В администрации Суровикино подтвердили факт происшествия, однако уточнить состояние чиновника ответивший на звонок сотрудник затруднился.

В ГУ МВД России по Волгоградской области ИА «Высота 102» сообщили, что сидевший за рулем иномарки водитель не справился с управлением.

– По предварительным данным, 40-летний водитель Kia Magentis, пересекая железнодорожный переезд, потерял сознание, в результате чего не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, – пояснили в полиции.