Волгоградцы провели праздники дома

Телеком 11.01.2023 16:41
0
11.01.2023 16:41
Большинство жителей Волгоградской области во время каникул остались дома или совершали короткие поездки по региону. На длинных выходных они смотрели фильмы, играли в игры, а поздравлениями обменивались в мессенджерах. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные с базовых станций.
Лишь 12% абонентов МегаФона в области в период с 31 декабря по 7 января выезжали за пределы региона. Чаще всего для поездок выбирали Москву, Астраханскую область, Краснодарский край, Саратовскую и Ростовскую области.
Большинство волгоградцев путешествиям предпочли домашний отдых. При этом, люди в праздники общались меньше: количество и продолжительность звонков сократились на 10% по сравнению с прошлым годом. За сутки с полудня 31 декабря пользователи совершили 22,5 млн вызовов общей длительностью 12 тысяч часов.
А вот в интернете на каникулах абоненты проводили больше времени: за дни отдыха интернет-трафик в регионе вырос на четверть по сравнению с прошлым годом и составил 3 тысячи ТБ. Половина пришлась на развлекательные сервисы — онлайн-кинотеатры, прослушивание музыки и т. д. Совокупное время, которое абоненты в регионе потратили на потребление такого контента, за праздники превысило 5 лет, 3 года пришлось на онлайн-игры и еще 7 лет — на общение в мессенджерах и соцсетях.
— Регулярная модернизация инфраструктуры позволяет максимально эффективно эксплуатировать сеть, благодаря чему абоненты могут комфортно пользоваться мобильной связью даже в условиях высокой нагрузки, например, в новогодние праздники. Для расширения емкости сети и повышения скорости интернета за 2022 год инженеры компании построили 15 волоконно-оптических линий связи протяженностью более 100 км, — отмечает директор МегаФона в Волгоградской области Артем Филин.
Реклама. ПАО «МегаФон»
Tele2 модернизировала сеть в Волгоградской области26.09.2023 13:39
Телеком 26.09.2023 13:39
Билайн в Волгограде улучшил связь для футбольных болельщиков22.09.2023 18:01
Телеком 22.09.2023 18:01
Билайн бизнес запустил приложение для звонков через интернет21.09.2023 10:28
Телеком 21.09.2023 10:28
Как абоненты билайна меняют название своей сети на смартфоне20.09.2023 09:01
Телеком 20.09.2023 09:01
Tele2 представила жизнь малого бизнеса в стиле вселенной «Безумного Макса»19.09.2023 16:23
Телеком 19.09.2023 16:23
Как билайн бизнес всего за две недели создал сеть для 245 магазинов15.09.2023 15:39
Телеком 15.09.2023 15:39
МегаФон объединил смартфон и умные часы одним номером15.09.2023 10:41
Телеком 15.09.2023 10:41
Старт делового сезона: 5 полезных курсов для предпринимателей13.09.2023 14:39
Телеком 13.09.2023 14:39
Beeline cloud, группа компаний Key Point и DNS подписали соглашение о сотрудничестве13.09.2023 08:59
Телеком 13.09.2023 08:59
Шесть неизвестных фактов о внутренней «кухне» мобильного оператора12.09.2023 16:52
Телеком 12.09.2023 16:52
Билайн составил топ моделей Infinix и Tecno для учебы и работы по специальным ценам11.09.2023 18:29
Телеком 11.09.2023 18:29
Эксперт: вход на сайты и в приложения через звонки – угроза безопасности россиян11.09.2023 15:28
Телеком 11.09.2023 15:28
МегаФон поможет организовать навигацию танкеров-газовозов в Арктике08.09.2023 14:24
Телеком 08.09.2023 14:24
Услугу для бизнеса «SMS-таргет» выбирает все больше волгоградских предпринимателей08.09.2023 08:48
Телеком 08.09.2023 08:48
Волгоградская область стала на 18% популярнее у туристов этим летом06.09.2023 15:51
Телеком 06.09.2023 15:51