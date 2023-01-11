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Волгоградцы провели праздники дома

Телеком 11.01.2023 16:41
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11.01.2023 16:41


Большинство жителей Волгоградской области во время каникул остались дома или совершали короткие поездки по региону. На длинных выходных они смотрели фильмы, играли в игры, а поздравлениями обменивались в мессенджерах. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные с базовых станций.
Лишь 12% абонентов МегаФона в области в период с 31 декабря по 7 января выезжали за пределы региона. Чаще всего для поездок выбирали Москву, Астраханскую область, Краснодарский край, Саратовскую и Ростовскую области.
Большинство волгоградцев путешествиям предпочли домашний отдых. При этом, люди в праздники общались меньше: количество и продолжительность звонков сократились на 10% по сравнению с прошлым годом. За сутки с полудня 31 декабря пользователи совершили 22,5 млн вызовов общей длительностью 12 тысяч часов. 
А вот в интернете на каникулах абоненты проводили больше времени: за дни отдыха интернет-трафик в регионе вырос на четверть по сравнению с прошлым годом и составил 3 тысячи ТБ. Половина пришлась на развлекательные сервисы — онлайн-кинотеатры, прослушивание музыки и т. д. Совокупное время, которое абоненты в регионе потратили на потребление такого контента, за праздники превысило 5 лет, 3 года пришлось на онлайн-игры и еще 7 лет — на общение в мессенджерах и соцсетях. 
Регулярная модернизация инфраструктуры позволяет максимально эффективно эксплуатировать сеть, благодаря чему абоненты могут комфортно пользоваться мобильной связью даже в условиях высокой нагрузки, например, в новогодние праздники. Для расширения емкости сети и повышения скорости интернета за 2022 год инженеры компании построили 15 волоконно-оптических линий связи протяженностью более 100 км, — отмечает директор МегаФона в Волгоградской области Артем Филин.
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