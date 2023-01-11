Экономика 11.01.2023 15:29
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11.01.2023 15:29
Банк «Открытие» начал прием заявок от клиентов на программу «Семейная ипотека» с господдержкой на обновленных условиях. Круг семей, которые могут претендовать на ипотечные кредиты в рамках программы, был существенно расширен. Теперь «Семейную ипотеку» до 1 июля 2024 года могут оформить и семьи с двумя детьми и более в возрасте до 18 лет, при этом дата их рождения значения не имеет.
Ранее программа была доступна семьям, в которых хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года и семьям с ребенком младше 18 лет с инвалидностью. Эти категории сохранили свое право на «Семейную ипотеку». Родители-заемщики и дети должны иметь российское гражданство.
Базовая ставка по кредиту в рамках «Семейной ипотеки» остается на уровне 6%. В банке «Открытие» такую ипотеку можно получить по ставке от 5,5% годовых на покупку квартиры в новостройке на этапе строительства или готовой квартиры у застройщика-первого собственника (вторичное жилье). Сумма кредита – от 500 тысяч до 12 миллионов рублей для покупки квартиры в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и до 6 миллионов рублей в других регионах России. Размер первоначального взноса – от 15% до 80%, на эти цели можно использовать средства материнского капитала. Срок кредитования – от 3 до 30 лет. Предварительное решение по кредиту, заявку на который можно заполнить на сайте банка, принимается онлайн за две минуты.
Подробнее об условиях «Семейной ипотеки» в «Открытии» можно узнать на сайте банка.
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