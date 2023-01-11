Экономика 11.01.2023 15:29
0
11.01.2023 15:29
erid:4CQwVszH9pSWr1WdR3u
Банк «Открытие» начал прием заявок от клиентов на программу «Семейная ипотека» с господдержкой на обновленных условиях. Круг семей, которые могут претендовать на ипотечные кредиты в рамках программы, был существенно расширен. Теперь «Семейную ипотеку» до 1 июля 2024 года могут оформить и семьи с двумя детьми и более в возрасте до 18 лет, при этом дата их рождения значения не имеет.
Ранее программа была доступна семьям, в которых хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года и семьям с ребенком младше 18 лет с инвалидностью. Эти категории сохранили свое право на «Семейную ипотеку». Родители-заемщики и дети должны иметь российское гражданство.
Базовая ставка по кредиту в рамках «Семейной ипотеки» остается на уровне 6%. В банке «Открытие» такую ипотеку можно получить по ставке от 5,5% годовых на покупку квартиры в новостройке на этапе строительства или готовой квартиры у застройщика-первого собственника (вторичное жилье). Сумма кредита – от 500 тысяч до 12 миллионов рублей для покупки квартиры в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и до 6 миллионов рублей в других регионах России. Размер первоначального взноса – от 15% до 80%, на эти цели можно использовать средства материнского капитала. Срок кредитования – от 3 до 30 лет. Предварительное решение по кредиту, заявку на который можно заполнить на сайте банка, принимается онлайн за две минуты.
Подробнее об условиях «Семейной ипотеки» в «Открытии» можно узнать на сайте банка.
Миллион россиян стали получать пенсии на карты ВТБ11.01.2023 15:26
Экономика 11.01.2023 15:26
ВТБ: продажи ипотеки в России в 2022 году превысили 4,8 трлн рублей11.01.2023 11:32
Экономика 11.01.2023 11:32
В Волгоградской области роботизируют производство молока11.01.2023 11:07
Экономика 11.01.2023 11:07
Клиенты Сбера подали уже свыше 8,5 тысяч заявок на получение обновленной льготной ипотеки11.01.2023 08:52
Экономика 11.01.2023 08:52
«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг АО «Открытие Брокер» на уровне ruAA- со стабильным прогнозом10.01.2023 13:12
Экономика 10.01.2023 13:12
В декабре Сбер выдал рекордный объем ипотеки10.01.2023 12:18
Экономика 10.01.2023 12:18
Группа ВТБ: россияне в 1,5 раза увеличили траты в новогодние каникулы10.01.2023 12:13
Экономика 10.01.2023 12:13
Волгоград возглавил рейтинг финграмотности жителей российских городов Сбера10.01.2023 12:05
Экономика 10.01.2023 12:05
Более 70 тысяч сотрудников Сбера воспользовались льготой по ипотеке10.01.2023 12:00
Экономика 10.01.2023 12:00
ВТБ принял более тысячи заявок по новым условиям льготной ипотеки09.01.2023 14:43
Экономика 09.01.2023 14:43
Клиенты ВТБ смогут оплачивать штрафы ГИБДД с помощью Алисы от Яндекса09.01.2023 11:50
Экономика 09.01.2023 11:50
Банк «Открытие»: без взлетов и падений — что будет с рынком жилья в России в 2023 году09.01.2023 10:08
Экономика 09.01.2023 10:08
Президентом-председателем правления банка «Открытие» назначен Михаил Юрьевич Алексеев09.01.2023 09:37
Экономика 09.01.2023 09:37
Сбер: теперь «Семейная ипотека» доступна и для семей с двумя и более детьми до 18 лет09.01.2023 09:06
Экономика 09.01.2023 09:06
Росстат: средняя зарплата волгоградцев в 2022 году составила 41028 рублей03.01.2023 19:23
Экономика 03.01.2023 19:23