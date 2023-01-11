Волгоградца, захотевшего продажной любви, шантажом развели на 400 тысяч

Житель Центрального района Волгограда стал жертвой мошенников, решив воспользоваться услугами проститутки. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчина под давлением неизвестных лиц перевел на указанный счет 400 тысяч рублей. В настоящее время полицейские ищут злоумышленников.

По информации ГУ МВД России по региону, женщину, с которой 34-летний волгоградец решил провести вечер, он нашел в Интернете на одном из сайтов. После того, как мужчина оставил заявку, ему позвонили мошенники.

– Представившийся менеджером человек сообщил, что по вине жителя Волгограда произошел сбой «виртуальной кассы» и потребовал оплатить ее восстановление, – поясняют в полиции. – В случае отказа от оплаты звонивший обещал рассказать знакомым и членам семьи заказчика о его интересах к секс-индустрии.

Испугавшись позора, житель Волгограда перевел требуемую сумму, но тут же осознав масштаб потери, обратился в правоохранительные органы.

– В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Устанавливается личность и местонахождение злоумышленников, – прокомментировали в ГУ МВД России по Волгоградской области и напомнили жителям региона о недопустимости перевода сбережений незнакомцам ни под какими предлогами.