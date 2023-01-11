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Что посмотреть в Казани за 1 день?

Полезно знать 11.01.2023 12:07
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11.01.2023 12:07


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Казань – один из самых современных городов России. Он преобразился в Универсиаде в 2013 году и с тех пор держит марку. Там две прекрасные набережные, отремонтированы вокзалы, дороги, благоустроены парки. Кроме того, Казань – город смешения двух культур русской и татарской, это очень интересный феномен. В Казань можно приехать на выходные, для знакомства с основными достопримечательностями хватит и пары дней. Чтобы точно успеть, воспользуйтесь сборными программами от туристического агентства «Спутник» по ссылке https://www.sputnik8.com/ru/kazan.
Куда сходить в Казани? 
1. Татарская деревня  «Туган Авылым». Это комплекс, стилизованный под деревенские дома. Сюда лучше приходить голодными, так как в комплекс входят несколько заведений общепита с русской и татарской кухней.
2. Набережная озера Кабан. Очень красиво озеро, вдоль которого приятно гулять. Можно взять напрокат лодку или катамаран. Прямо в озере установлены фонтаны, которые работают в летнее время. Вечером набережную подсвечивают, и она сияет тысячью огней.
3. Улица Баумана. Известная пешеходная улица, которая есть в любом городе. На ней расположены магазинчики, кафе, рестораны, а также колокольня Богоявленского собора. Туда можно подняться на смотровую площадку и полюбоваться городом с высоты. 
4. Казанский кремль и Мечеть Кул-Шариф. Знаковые достопримечательности Казани. Белоснежный кремль с множеством музеев и прекрасная мечеть. Здание вмещает полторы тысячи человек. Внутри работает Музей исламской культуры, комната для бракосочетания никаха и кабинет имама – того, кто читает молитву. Внутри захватывает дух: римская мозаика, резьба по камню и дереву, разноцветные витражи. Все сверкает и блестит. 
5. Путешествие в Свияжск. Отправляйтесь по Волге на теплоходе к сказочному острову. В Свияжске две церкви, занесенные  в наследие ЮНЕСКО. Есть, что посмотреть. 
Если у вас больше двух дней, обязательно отправляйтесь в казанский аквапарк – современный и очень чистый. Минимум четыре часа веселья гарантированы. Особенно такой досуг будет актуален зимой. 
Еще одно интересное место – в 40 километрах от Казани находится It-город Иннополис. Это район будущего, небольшой городок, где живут, учатся и трудятся айтишники. В Иннополисе есть школа, университет, коммунальные проблемы можно решить, написав в приложение, жилье стоит очень дешево, если у вас есть работа в городе. Очень интересный город, в котором стоит побывать.
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