Под Волгоградом готовят купели для крещенских купаний

Общество 11.01.2023 09:08
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11.01.2023 09:08
В Волжском стартовала подготовка к крещенским купаниям. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области, на городском пляже чистят дорожки и подъездные пути от снега, обрабатывают территорию от наледи.
Ближе к Крещению здесь установят специальные места для омовений, а также палатки для переодевания. Будет организовано дежурство спасателей и полицейских. По многолетней традиции 19 января представители Волжского благочиния совершат чин Великого освящения воды.
В прошлом году участниками традиционных купаний, приуроченных к празднованию Крещения, стали более 1000 человек. На берегу была организована точка с горячим чаем, которым могли согреться все желающие. Также для удобства волжан от площади Строителей до городского пляжа и обратно курсировал автобус № 40к, напомнили в мэрии Волжского.
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