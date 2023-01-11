Под Волгоградом готовят купели для крещенских купаний





















В Волжском стартовала подготовка к крещенским купаниям. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области, на городском пляже чистят дорожки и подъездные пути от снега, обрабатывают территорию от наледи.





Ближе к Крещению здесь установят специальные места для омовений, а также палатки для переодевания. Будет организовано дежурство спасателей и полицейских. По многолетней традиции 19 января представители Волжского благочиния совершат чин Великого освящения воды.





В прошлом году участниками традиционных купаний, приуроченных к празднованию Крещения, стали более 1000 человек. На берегу была организована точка с горячим чаем, которым могли согреться все желающие. Также для удобства волжан от площади Строителей до городского пляжа и обратно курсировал автобус № 40к, напомнили в мэрии Волжского.



