В декабре Сбер выдал рекордный объем ипотеки

Экономика 10.01.2023 12:18
0
10.01.2023 12:18
Выдачи ипотеки Сбера в декабре оказались рекордными и превысили максимальные показатели марта 2022 года. В конце декабря банк также установил рекорд по количеству ипотечных выдач в день. Об этом сообщила пресс-служба финансово-кредитного учреждения.
В декабре темпы выдачи ипотеки ускорились — сказались ожидаемые изменения условий господдержки с 2023 года, отмечают аналитики Домклик. 29 декабря был установлен рекорд по выдачам ипотеки — количество сделок в день впервые превысило 6100 (из них по «Господдержке» 1900 сделок).
По данным аналитиков Домклик, в последний месяц 2022 года клиенты Сбера оформили в банке жилищных кредитов более чем на 382 млрд рублей. Из них на вторичное жилье пришлось 218 млрд рублей, на первичное — 141 млрд, а на индивидуальное жилищное строительство — более 17 млрд.
«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг АО «Открытие Брокер» на уровне ruAA- со стабильным прогнозом10.01.2023 13:12
Экономика 10.01.2023 13:12
Группа ВТБ: россияне в 1,5 раза увеличили траты в новогодние каникулы10.01.2023 12:13
Экономика 10.01.2023 12:13
Волгоград возглавил рейтинг финграмотности жителей российских городов Сбера10.01.2023 12:05
Экономика 10.01.2023 12:05
Более 70 тысяч сотрудников Сбера воспользовались льготой по ипотеке10.01.2023 12:00
Экономика 10.01.2023 12:00
ВТБ принял более тысячи заявок по новым условиям льготной ипотеки09.01.2023 14:43
Экономика 09.01.2023 14:43
Клиенты ВТБ смогут оплачивать штрафы ГИБДД с помощью Алисы от Яндекса09.01.2023 11:50
Экономика 09.01.2023 11:50
Банк «Открытие»: без взлетов и падений — что будет с рынком жилья в России в 2023 году09.01.2023 10:08
Экономика 09.01.2023 10:08
Президентом-председателем правления банка «Открытие» назначен Михаил Юрьевич Алексеев09.01.2023 09:37
Экономика 09.01.2023 09:37
Сбер: теперь «Семейная ипотека» доступна и для семей с двумя и более детьми до 18 лет09.01.2023 09:06
Экономика 09.01.2023 09:06
Росстат: средняя зарплата волгоградцев в 2022 году составила 41028 рублей03.01.2023 19:23
Экономика 03.01.2023 19:23
ВТБ запустил прямые расчеты в индийских рупиях30.12.2022 13:01
Экономика 30.12.2022 13:01
Поволжский банк Сбербанк поздравляет жителей Волгоградской области с наступающим Новым годом30.12.2022 12:01
Экономика 30.12.2022 12:01
С 1 января 2023 года МРОТ в Волгоградской области вырастет до 17518 рублей30.12.2022 10:17
Экономика 30.12.2022 10:17
Сбер продолжит принимать заявки на ипотеку с господдержкой30.12.2022 07:37
Экономика 30.12.2022 07:37
Сбер ожидает рекордной выдачи ипотеки в декабре30.12.2022 07:33
Экономика 30.12.2022 07:33