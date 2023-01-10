Экономика

«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг АО «Открытие Брокер» на уровне ruAA- со стабильным прогнозом

Экономика 10.01.2023 13:12
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10.01.2023 13:12


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Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции», входит в группу Банка «Открытие») на уровне ruAA- со стабильным прогнозом.
Кредитный рейтинг агентства «Эксперт РА» присвоен АО «Открытие Брокер» впервые. Специалисты агентства отметили, что компания развивает инвестиционный бизнес в рамках финансовой группы «Открытие». Поддерживающая структура напрямую владеет 100% долей в капитале АО «Открытие Брокер». Стратегическое и операционное управление брокером происходит с участием представителей банка «Открытие».
В части оценки ограничений поддержки агентство не выявило ограничений для оказания поддержки со стороны поддерживающей структуры.
Оценивая компанию, агентство приняло во внимание высокий рейтинг материнской структуры на уровне ruAA со стабильным прогнозом, а также факты периодического предоставления «Открытие Брокер» финансовой помощи, в том числе на развитие бизнеса. При этом «Открытие Брокер» ежегодно осуществляет выплаты дивидендов в адрес банка «Открытие».
В соответствии с методологией оценки внешнего влияния кредитный рейтинг «Открытие Брокер» присвоен на уровне рейтинга поддерживающей структуры банка «Открытие» (ruAA), уменьшенного на 1 ступень.
Присвоение кредитного рейтинга уровня ruAA- свидетельствует, прежде всего, о высокой финансовой устойчивости нашей компании на фоне неординарных событий и вызовов 2022 года. У нас есть все необходимые ресурсы, чтобы соответствовать самым строгим критериям рейтингования и оставаться надежным брокером для сотен тысяч клиентов, — говорит Юрий Маслов, генеральный директор АО «Открытие Брокер» («Открытие Инвестиции»).

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