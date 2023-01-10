Экономика

Более 70 тысяч сотрудников Сбера воспользовались льготой по ипотеке

Экономика 10.01.2023 12:00
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10.01.2023 12:00


В конце 2021 года Сбер ввёл для своих сотрудников новую льготу — снижение ставки по ипотеке на 4 процентных пункта по сравнению с действующими банковскими ставками. С февраля по декабрь возможностью снижения процентных ставок по действующим кредитам воспользовались свыше 70 тысяч сотрудников.

Наталья Дудина, старший вице-президент, руководитель HR Сбербанка:
«Сберу важно благополучие своих сотрудников и их семей. Корпоративная ипотечная программа – это тот случай, когда сотрудники и их семьи не просто чувствуют заботу, а видят её конкретный результат, который можно выразить цифрами. Жильё становится доступнее членам команды Сбера». 
По инициативе Сбера весной 2022 года Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, согласно которым сотрудников банков освободили от уплаты НДФЛ с материальной выгоды от экономии на процентах по кредитам.

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