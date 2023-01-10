







Сотрудники следственного Управления УМВД России по Волгограду разыскивают свидетелей ДТП, которое случилось в июле 2022 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла 27 июля в 8-20 час.







57-летний водитель «Мерседеса», двигаясь по ул. Менделеева, при повороте сбил мотоцикл «Судзуки». В результате ДТП 30-летний водитель мотоцикла с травмами был доставлен в больницу.







Как стало известно ИА «Высота 102», необходимость в свидетельских показаниях возникла в связи с тем, что оба водителя в ходе следствия озвучивают противоречивые показания.



Фото ГУ МВД по Волгоградской области



Следствие просит свидетелей и очевидцев произошедшего обратиться в дежурную часть отдела полиции №2 (Краснооктябрьский район) или по номеру телефону следователя +79061718453.