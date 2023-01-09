ВТБ принял более тысячи заявок по новым условиям льготной ипотеки

Экономика 09.01.2023 14:43
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09.01.2023 14:43
За новогодние праздники ВТБ оформил 1,1 тысячи заявок на «Ипотеку с господдержкой-2020». На сегодняшний день по новым условиям в банк подано около 200 заявок.
Максимальная сумма кредита по двум льготным программам составляет 12 млн рублей при приобретении первичной недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге и областях и 6 млн рублей – в остальных регионах РФ. На объекты ряда застройщиков возможно увеличение лимита до 30 и 15 млн рублей. Минимальный первый взнос составляет 15% от стоимости объекта, а максимально возможный срок кредитования – 30 лет.
-Модернизация ипотечных госпрограмм обеспечит стабильный спрос на жилищное кредитование в среднесрочной перспективе. Несмотря на корректировку ставки по господдержке, ее условия по-прежнему гораздо выгоднее базовых рыночных предложений, а расширение семейной ипотеки существенно расширило круг потенциальных заемщиков. Уверены, что совокупность этих факторов позволит удержать равновесное состояние в сегменте новостроек, которое было достигнуто к концу прошлого года. На этом фоне доля ипотеки в «первичке» останется превалирующей, - прокомментировал вице-президент, заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.
Ранее ВТБ запустил на своем сайте новый процесс оформления заявки, упрощающий получение жилищного кредита. Теперь клиентам не требуется заполнять большинство полей анкеты вручную – данные автоматически подгружаются с портала «Госуслуги».
Новый функционал доступен при приобретении недвижимости в рамках программ «Ипотека с господдержкой-2020» и «Семейная ипотека», а также по стандартным ипотечным продуктам ВТБ. Чтобы им воспользоваться, клиенту достаточно выбрать на сайте банка подходящую программу и параметры кредита. После авторизации через портал «Госуслуги» заемщик получит предварительное решение и далее может заполнить анкету. Затем останется выбрать объект и получить ипотеку в любом удобном формате – в офисе банка, у застройщика или полностью дистанционно.
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