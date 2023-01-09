Wink: вышел тизерный ролик сериала «‎Фишер»‎ с Иваном Янковским и Сашей Бортич

erid: 4CQwVszH9pSWqu3Ztq6
Телеком 09.01.2023 14:24
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09.01.2023 14:24
erid: 4CQwVszH9pSWqu3Ztq6
erid: 4CQwVszH9pSWqu3Ztq6
Видеосервисы Wink и more.tv представили первые тизерные ролик и постер восьмисерийного проекта «Фишер» (18+) — о самом жутком московском серийном убийце. Главные роли в детективном триллере, основанном на реальных событиях, исполнили Иван Янковский («Домашнее поле»), Саша Бортич («Холоп») и Александр Яценко («Аритмия»). Сериал пополнит линейки Wink Originals и more originals. Проект создан компанией Art Pictures Vision совместно со «Студией 812» по заказу «НМГ Студии».
Премьера сериала «Фишер» состоится в феврале 2023 года эксклюзивно в онлайн-кинотеатрах Wink и more.tv.
1986 год. В районе правительственных дач на Рублевском шоссе одного за другим убивают подростков. Интеллигентный следователь Валерий Козырев (Александр Яценко), его дерзкий напарник из Ростова Евгений Боков (Иван Янковский) и совсем молодая сотрудница местного ОВД Наталья Добровольская (Саша Бортич) начинают расследование, даже не подозревая, как сильно оно изменит судьбу каждого из них. Единственный свидетель, способный опознать маньяка, — школьник Игорь, родители которого совсем не в восторге от контактов сына с милицией.
Авторы сериала в течение года общались с реальными следователями по делу Фишера (именно так прозвали серийного убийцу Сергея Головкина). Они получили доступ к томам уголовного дела, а также к фото- и видеоматериалам допросов, на основе которых и был написан сценарий сериала.
Запуская этот проект, мы задавались вопросом о природе зла, которое порой прячется на самом видном месте. Мы пытались понять, почему человек ведет себя так, а не иначе, и как создается мифология преступника, которому само общество придумывает кличку и устрашающий образ, — отметил генеральный продюсер сериала «Фишер» Фёдор Бондарчук.
В сериале снялись Иван Янковский, Саша Бортич, Александр Яценко, Сергей Гилев, Анна Снаткина, Роман Евдокимов, Андрей Максимов, Ольга Озоллапиня, Алексей Гришин и другие.
Тизерный ролик сериала «Фишер»: https://disk.yandex.ru/i/JWLdfPyCC9v6Dw
Кадры со съемок: https://disk.yandex.ru/d/94mts6sQK7KLQA
Тизерный видеоролик сериала «Фишер» и другие интересные факты о контенте доступны в официальных группах видеосервиса Wink в VK,YouTube, Telegram.
О сериале «Фишер»
Создание проекта: компания ArtPicturesVision и «Студия 812» по заказу «НМГ Студии»
Онлайн-платформы: Wink (в линейке WinkOriginals) и more.tv (в линейке moreoriginals)
Жанр: детектив, драма
Количество серий: 8
Премьера: февраль 2023 года
Генеральные продюсеры: Фёдор Бондарчук, Сергей Кальварский, Дмитрий Табарчук, Вячеслав Муругов
Продюсер: Максим Рыбаков
Креативные продюсеры «НМГ Студии»: Жора Крыжовников, Денис Уточкин
Директор по производству «НМГ Студии»: Максим Аджави
Продюсеры «Студии 812»: Геннадий Кузнецов, Наталья Капустина
Креативные продюсеры: Сергей Кальварский, Наталья Капустина
Продюсеры Wink: Александр Косарим, Антон Володькин
Авторы сценария: Сергей Кальварский, Наталья Капустина
Режиссеры-постановщики: Сергей Тарамаев, Любовь Львова
Оператор-постановщик: Иван Лебедев
Художник-постановщик: Анна Стрельникова, Дарья Уфимцева
Художник по костюмам: Светлана Грибанова
Художник по реквизиту: Ольга Коршунова
Художник по гриму: Снежана Рафикова
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