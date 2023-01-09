Сбер: теперь «Семейная ипотека» доступна и для семей с двумя и более детьми до 18 лет

Экономика 09.01.2023 09:06
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09.01.2023 09:06
На основании решения Правительства РФ изменены условия «Семейной ипотеки». В январе получить жилищный кредит Сбера по этой льготной государственной программе смогут семьи с двумя и более детьми до 18 лет. До этого «Семейная ипотека» действовала только для семей, в которых дети родились в 2018 году и позже либо есть ребёнок с инвалидностью.
Минимальный первоначальный взнос по программе — 15% от стоимости жилья. В качестве первоначального взноса или его части можно использовать материнский капитал. Сумма кредита — до 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, до 6 млн рублей в остальных регионах страны.
Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:
«Мы поддерживаем решение Правительства РФ о расширении «Семейной ипотеки" за счет смягчения требований к её получателям. Уверен, что программа останется очень востребованной, ведь теперь переехать в новую квартиру или дом смогут родители с детьми более старшего возраста, которые раньше не соответствовали условиям программы. Подать заявку можно онлайн на Домклик — это надёжно, безопасно, удобно и очень быстро. Там же можно получить весь комплекс сопутствующих услуг — от поиска подходящего жилья до регистрации собственности недвижимости».
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