



Решением Наблюдательного совета банка «Открытие» на должность президента-председателя правления назначен Михаил Юрьевич Алексеев.

Его кандидатура поддержана Банком России, он приступил к исполнению своих обязанностей с 1 января 2023 года.

Михаил Юрьевич окончил Московский финансовый институт. Профессиональную деятельность начал в Министерстве финансов СССР. С 1992 года занимал руководящие должности в российских банках, с 2008 по 2020 год возглавлял «ЮниКредит Банк». С октября 2020-го до июня 2022 года работал в Банке России. В должности заместителя председателя ЦБ курировал департаменты наличного денежного обращения, финансового оздоровления, был председателем совета директоров Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС), входил в состав Наблюдательного совета банка «Открытие».

В 1992 году Михаилу Юрьевичу была присуждена учёная степень доктора экономических наук. Его заслуги отмечены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

— В конце 2022 года в работе «Открытия» произошли перемены, связанные с продажей банка новому владельцу. Эта сделка ожидалась давно. Сейчас «Открытие» входит в одну из крупнейших банковских групп страны, и в новом году вместе с коллегами из ВТБ нам предстоит наряду с дальнейшим развитием бизнеса разработать и начать реализовывать план интеграции банка в систему ВТБ, чтобы предстоящие перемены в интересах клиентов были максимально продуманными, выверенными, плавными, — подчеркнул президент-председатель правления банка «Открытие» в обращении к коллективу финансовой корпорации.