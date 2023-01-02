В первый день календарного Нового года появились на свет 27 малышей. Как сообщает ИА «Высота 102», родились 12 мальчиков и 15 девочек.

— В прошлом году 1 января тоже родилось 27 детей, — рассказали информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что первым новорожденным ребенком в регионе оказалась девочка. Ровно в полночь в новогоднюю ночь она появилась на свет в больнице № 3 Волжского.

Напомним, с нового года малышей с первых дней жизни обследуют на 36 наследственных заболеваний для профилактики тяжелых осложнений. Все исследования проводятся бесплатно. Некоторые из них осуществляют специалисты на базе генетической консультации областной больницы № 1. Также тест-бланки с каплями крови новорожденных будут направлять в Ростовский референс-центр.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»