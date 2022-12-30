Поволжский банк Сбербанк поздравляет жителей Волгоградской области с наступающим Новым годом

Экономика 30.12.2022 12:01
0
30.12.2022 12:01
В преддверии праздника председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко поздравил жителей региона с наступающим Новым годом.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:
«Уважаемые жители Волгоградской области, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Новогодние праздники всегда дарят нам ощущение сказки, тепло близких людей и веру в светлое будущее. Это время, когда мы загадываем желания и искренне верим, что они обязательно исполнятся.
В наступающем 2023 году желаю, чтобы ваши самые заветные мечты сбывались, рядом с вами были дорогие люди, и вы чувствовали себя стабильно и уверенно. Пусть у вас всегда будет возможность реализовать свои мечты, и вас окружают единомышленники. Счастья, любви, гармонии, здоровья и благополучия вам и вашим близким!».
К Новому году Поволжский банк Сбербанка сделал подарок, выпустив экологическую сказку для детей и взрослых «Увлекательные каникулы Маши и Яши». Читателей ждёт сказочное и познавательное путешествие по экологическим мифам. Вместе с героями вы узнаете, почему важно биоразнообразие, зачем и как экономить электроэнергию, чем школьники могут помочь в борьбе с загрязнением рек, во что можно превращать обыкновенный мусор и что такое осознанное потребление. Книга доступна бесплатно в электронном и аудиоформатах на социальном сервисе «Сберегаем Вместе».
Кроме того, как и в прошлом году, Сбербанк снова поможет клиентам определить личные финансовые результаты в рамках проекта «Итоги СберГода». Так, клиенты смогут узнать, как они радовали приятными подарками близких. Как выручали друга переводом — а он помогал в ответ. Сколько времени сэкономили, заказывая продукты в СберМаркете или Самокате. Какое количество часов смотрели фильмы и сериалы на Okko или слушали любимую музыку на Звуке. Сколько бонусов СберСпасибо получили, сэкономили с подпиской СберПрайм, пожертвовали на добрые дела на сайте СберВместе и так далее.
ВТБ запустил прямые расчеты в индийских рупиях30.12.2022 13:01
Экономика 30.12.2022 13:01
С 1 января 2023 года МРОТ в Волгоградской области вырастет до 17518 рублей30.12.2022 10:17
Экономика 30.12.2022 10:17
Сбер продолжит принимать заявки на ипотеку с господдержкой30.12.2022 07:37
Экономика 30.12.2022 07:37
Сбер ожидает рекордной выдачи ипотеки в декабре30.12.2022 07:33
Экономика 30.12.2022 07:33
ВТБ провел первые сделки по программе промышленной ипотеки29.12.2022 21:17
Экономика 29.12.2022 21:17
ВТБ прогнозирует четырехкратный рост активности мошенников по итогам года29.12.2022 11:43
Экономика 29.12.2022 11:43
«Нет на них управы»: дизтопливо в Волгоградской области подорожало до 57 рублей за литр29.12.2022 10:57
Экономика 29.12.2022 10:57
Следите за остатком: волгоградцам объяснили, как начисляются пени с 1 января29.12.2022 10:36
Экономика 29.12.2022 10:36
Банк «Открытие» оптимизировал ключевые процессы с помощью новой платформы управления данными29.12.2022 10:28
Экономика 29.12.2022 10:28
На Гремячинском ГОКе добыли 3 миллиона тонн руды29.12.2022 08:43
Экономика 29.12.2022 08:43
В 2022 году Сбер предотвратил хищений и мошенничеств на 1,4 млрд рублей28.12.2022 15:53
Экономика 28.12.2022 15:53
Итоги года со Сбером: персональные результаты клиентов за 2022 год28.12.2022 15:50
Экономика 28.12.2022 15:50
В офисах Сбера теперь можно установить приложение банка для iOS28.12.2022 15:29
Экономика 28.12.2022 15:29
Режим работы Сбербанка 30 декабря – 9 января28.12.2022 15:25
Экономика 28.12.2022 15:25
ВТБ откроет более 350 офисов для обслуживания розничных клиентов в новогодние праздники28.12.2022 14:53
Экономика 28.12.2022 14:53