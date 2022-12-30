Поволжский банк Сбербанк поздравляет жителей Волгоградской области с наступающим Новым годом





В преддверии праздника председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко поздравил жителей региона с наступающим Новым годом.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Уважаемые жители Волгоградской области, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Новогодние праздники всегда дарят нам ощущение сказки, тепло близких людей и веру в светлое будущее. Это время, когда мы загадываем желания и искренне верим, что они обязательно исполнятся.

В наступающем 2023 году желаю, чтобы ваши самые заветные мечты сбывались, рядом с вами были дорогие люди, и вы чувствовали себя стабильно и уверенно. Пусть у вас всегда будет возможность реализовать свои мечты, и вас окружают единомышленники. Счастья, любви, гармонии, здоровья и благополучия вам и вашим близким!».





К Новому году Поволжский банк Сбербанка сделал подарок, выпустив экологическую сказку для детей и взрослых «Увлекательные каникулы Маши и Яши». Читателей ждёт сказочное и познавательное путешествие по экологическим мифам. Вместе с героями вы узнаете, почему важно биоразнообразие, зачем и как экономить электроэнергию, чем школьники могут помочь в борьбе с загрязнением рек, во что можно превращать обыкновенный мусор и что такое осознанное потребление. Книга доступна бесплатно в электронном и аудиоформатах на социальном сервисе «Сберегаем Вместе».





Кроме того, как и в прошлом году, Сбербанк снова поможет клиентам определить личные финансовые результаты в рамках проекта «Итоги СберГода». Так, клиенты смогут узнать, как они радовали приятными подарками близких. Как выручали друга переводом — а он помогал в ответ. Сколько времени сэкономили, заказывая продукты в СберМаркете или Самокате. Какое количество часов смотрели фильмы и сериалы на Okko или слушали любимую музыку на Звуке. Сколько бонусов СберСпасибо получили, сэкономили с подпиской СберПрайм, пожертвовали на добрые дела на сайте СберВместе и так далее.



