Главную новогоднюю елку города волгоградцам подарил ПСБ

Общество 30.12.2022 12:53
0
30.12.2022 12:53
Главная городская елка – уже традиционный подарок любимому городу от Промсвязьбанка.
Ветки ели украшены разноцветными шарами и бусами, венчает новогоднюю красавицу восьмиконечная звезда. В вечернее время сверкающая гирляндами и оригинальными световыми элементами елка выглядит особенно эффектно и празднично.
– Уже стало доброй традицией, что ПСБ из года в год помогает сделать новогодний Волгоград красивее и ярче. Новогодние праздники – время исполнения желаний, и мы с удовольствием вносим свой вклад в создание в городе этой особенной атмосферы добра и чудес. Я хочу пожелать всем волгоградцам в новом году самых лучших вестей, благополучия, а главное – здоровья!, – отметила управляющий Южным филиалом ПСБ Роза Фискина.
Как известно, на площадке перед главной новогодней елкой города развернутся и основные праздничные торжества. Ежедневно на протяжении зимних каникул – со 2 по 8 января - в парке будут проходить развлекательные программы для детей и молодежи.
В Волгограде перед Новым годом взлетели в цене почти все продукты30.12.2022 15:02
Общество 30.12.2022 15:02
«Вагончик тронулся»: трамваи Волгограда передали в концессию на 2 месяца раньше срока30.12.2022 13:49
Общество 30.12.2022 13:49
В Волгоградской области пособие одиноким бедным подняли до 243 рублей30.12.2022 13:24
Общество 30.12.2022 13:24
Волгоградцы отправили посылки бойцам 20-й гвардейской мотострелковой дивизии30.12.2022 13:15
Общество 30.12.2022 13:15
В Волгоградской области в поле нашли неопознанные объекты: видео30.12.2022 11:43
Общество 30.12.2022 11:43
Под Волгоградом на участке селянина по суду снесли опору ЛЭП30.12.2022 11:07
Общество 30.12.2022 11:07
В Волгограде вспоминают погибших во взорванном 30 декабря троллейбусе30.12.2022 10:26
Общество 30.12.2022 10:26
«План Ломоносова»: что будет происходить в ЦПКиО Волгограда с 2 по 9 января30.12.2022 10:26
Общество 30.12.2022 10:26
Волгоградские библиотекари связали из пряжи праздничную ёлку30.12.2022 10:02
Общество 30.12.2022 10:02
Инспекторы нагрянули с проверкой в кинотеатр «Победа» в Волгограде30.12.2022 08:51
Общество 30.12.2022 08:51
Роспотребнадзор советует волгоградцам больше пить в новогоднюю ночь: но не алкоголь30.12.2022 08:26
Общество 30.12.2022 08:26
В Волгоградской области 30 декабря ожидаются мокрый снег и гололед29.12.2022 21:00
Общество 29.12.2022 21:00
В Волгоградской области арендуют 100 дорожных камер за 801 миллион рублей29.12.2022 20:31
Общество 29.12.2022 20:31
Указом Путина еще десять волгоградцев представлены к ордену Мужества посмертно29.12.2022 16:30
Общество 29.12.2022 16:30
Военные из Волгоградской области опробуют в зоне СВО новые внедорожники29.12.2022 15:23
Общество 29.12.2022 15:23