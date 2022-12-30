Главную новогоднюю елку города волгоградцам подарил ПСБ





Главная городская елка – уже традиционный подарок любимому городу от Промсвязьбанка.





Ветки ели украшены разноцветными шарами и бусами, венчает новогоднюю красавицу восьмиконечная звезда. В вечернее время сверкающая гирляндами и оригинальными световыми элементами елка выглядит особенно эффектно и празднично.

– Уже стало доброй традицией, что ПСБ из года в год помогает сделать новогодний Волгоград красивее и ярче. Новогодние праздники – время исполнения желаний, и мы с удовольствием вносим свой вклад в создание в городе этой особенной атмосферы добра и чудес. Я хочу пожелать всем волгоградцам в новом году самых лучших вестей, благополучия, а главное – здоровья!, – отметила управляющий Южным филиалом ПСБ Роза Фискина.